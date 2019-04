Selena Gomez beim Coachella: Endlich zurück auf der Bühne!

OMG! Der beste Überraschungsact ever: Selena Gomez trat am Wochenende beim Coachella -Festival auf!

Selena Gomez überrascht mit Auftritt beim Coachella

An diesem Wochenende strömten die Stars und Top-Influencer ins kalifornische Indio zum berühmten Musik-Festival Coachella. Welche heißen Looks die Stars beim Coachella trugen, kannst du hier sehen. Doch mit einem hätte wohl niemand gerechnet: Selena Gomez überraschte mit einem Auftritt auf dem Festival! Werden wir die Sängerin in Zukunft wieder öfter auf der Bühne sehen? 😍

Fast ein Jahr lang stand Selena Gomez (26) nicht mehr auf der Bühne. Stattdessen gab es leider immer wieder Schlagzeilen, die sich um ihre Gesundheit oder ihre Ex-Beziehung zu Justin Bieber drehten. Zuletzt gab es immerhin News über ihren neuesten Zombie-Film, auf den wir uns schon mega freuen!

Selena Gomez performt auf dem Coachella-Festival

Aber das Highlight ereignete sich am Wochenende auf dem Coachella-Festival. Coachella ist ja bekannt für seine krassen, musikalischen Acts! Als gerade DJ Snake auf der Bühne auftrat, kamen plötzlich auch Rapperin Cardi B, Sänger Ozuna – und Selena Gomez auf die Bühne!! Gemeinsam perfomten die beiden ihren Hit "Taki Taki".

Selena Gomez steht wieder auf der Bühne

Doch was hat Selenas Spontan-Auftritt zu bedeuten? Werden wir sie jetzt öfter auf der Bühne sehen? Fans hoffen sehr darauf! Zuletzt ist die 26-Jährige auf der "Reputation"-Tour von Taylor Swift im Mai 2018 aufgetreten. Hoffentlich hat der Coachella-Auftritt sie wieder zu mehr Konzerten motiviert. :) Erst im März hat Selena Gomez nach einer langen musikalischen Pause wieder einen neuen Song gedropped.

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: