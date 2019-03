Selena Gomez: Kein Sex mehr!

Selena Gomez: Auszeit

2018 war für Selena Gomez echt ein absoluter Reinfall! Die Sängerin hatte einen Zusammenbruch und musste in die Klinik. Auch in der Liebe lief es mies, obwohl es Anfang des Jahres noch nach einem Comeback mit Justin Bieber aussah, heiratete der kurze Zeit später seine andere Ex Hailey. Und auch gesundheitlich ging es Sel ziemlich schlecht, deshalb gönnte sich die 26-Jährige eine Social-Media Pause, doch das war wohl nicht die einzige Auszeit…

Selena will eine Sex-Pause

Angeblich soll sich Selena jetzt dazu entschieden haben, eine Sex-Pause einzulegen! „Selena ist von einer Beziehung in die nächste gesprungen, von Justin Bieber zu The Weeknd und zurück. Sie hat nie darüber nachgedacht, was das mit ihr gemacht hat.“, erzählt eine Quelle. Die „I Can’t Get Enough“ Sängerin will sich wohl wieder voll auf sich selbst und ihre Musik konzentrieren. Gut so!

