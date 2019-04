Selena Gomez: So krass ist der Trailer zu ihrem Zombie-Film

Wow, gleich zweimal feiert Selena Gomez ein Comeback: Musikalisch ist sie seit März mit ihrem neuen Song "I can't get enough" wieder zurück. Mit ihrem neuen Zombie-Film schafft sie jetzt auch ein krasses Kino-Comeback. Aus der Vergangenheit kennen wir sie eigentlich nur aus romantischen Komödien – doch die 26-Jährige kann anders. Jetzt spielt sie die Hauptrolle in dem blutigen Zombie-Film "The Dead Don't Die". Und ganz nebenbei ist sie auch an der Seite von Hollywood-Stars wie Bill Muray zu sehen!

Selena Gomez im neuen Zombie-Film: Erster Trailer verrät Details

Auf Instagram veröffentlichte Selena einen ersten Trailer, der zeigt: Der Film ist sicher nichts für schwache Nerven. In "The Dead Don't Die" wird eine Kleinstadt von Zombies heimgesucht. Der Sheriff (gespielt von Bill Murray) und sein Sohn versuchen, die Stadt vor den Toten zu beschützen. Unter den Einwohnern ist auch die junge Frau Zoe (Selena Gomez). Sie scheint eine ernsthafte Rolle zu spielen, denn in einem Trailer-Ausschnitt hört man sie ängstlich sagen: "Das ist kein Witz, sonden total gruselig!"

Hier könnt ihr den ersten Trailer selbst sehen:

Kinostart in den USA ist am 24. Juni 2019. Einen deutschen Termin gibt es leider noch nicht. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt!

