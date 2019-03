Selena Gomez: Bettspiele mit diesen drei Typen

Selena Gomez: Comeback

Selena Gomez (26) ist nach einer langen musikalischen Pause endlich wieder richtig zurück. Gemeinsam mit Benny Blanco, Tainy und J Balvin hat sie den Song "I can't get enough" gedropped. Die Sängerin scheint sich von den Strapazen der letzten Monate erholt zu haben und wirkt fröhlicher und ausgeglichener denn je.

Selena Gomez: Neues Musikvideo

Selena und die drei Boys scheinen in dem neuen Musikvideo mächtig Spaß miteinander zu haben. Sie springen auf einem riesigen Bett herum und tanzen ausgelassen. Benny Blanco steckt in einem Teddy-Kostüm und tollt mit Sel herum. Man merkt, dass die Vier sich mega wohl miteinander fühlen. Die hübsche Sängerin betitelte die Boys via Instagram als Familie.

