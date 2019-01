Selena Gomez: Erstes Lebenszeichen

Selena Gomez: Es geht bergauf

Kurz vor Silvester waren zum ersten Mal seit ihrem Nervenzusammenbruch im Oktober Bilder von der Sängerin aufgetaucht: Sie zeigten Sel mit ihrer Clique bei einem Ausflug in den Schnee. Gepostet hatte die Fotos nicht die 26-Jährige selbst, sondern ihre beste Freundin Connar. Nichtsdestotrotz waren die Fans mega erleichtert darüber, weil man Selena auf den Pics ansehen konnte, dass es ihr nach ihrem wochenlangen Klinikaufenthalt wieder deutlich besser zu gehen scheint. Inzwischen ist wieder fast ein Monat vergangen und endlich ist das passiert, worauf die Fans seit September sehnsüchtig gewartet haben: Selena Gomez hat sich selbst bei ihnen zurückgemeldet.

Selena Gomez: Verspäteter Neujahrsgruß

Zusammen mit drei schwarz-weiß-Bildern wünschte die „Taki Taki“-Sängerin ihren 144 Millionen Instagram-Abonnenten etwas verspätet ein frohes Jahr 2019. „Es ist eine Weile her, seit ihr das letzte Mal von mir gehört habt“, schrieb Selena. „Aber ich wollte euch allen ein glückliches neues Jahr wünschen und mich bei euch für all die Liebe und Unterstützung bedanken.“

Dann blickte die Amerikanerin auf die letzten Monate zurück: „Das letzte Jahr war definitiv geprägt von Selbstreflektion, Herausforderung und Entwicklung. Doch genau diese Herausforderungen sind es, die dir zeigen, wer du bist und was du alles überstehen kannst“, schrieb Selena weiter und spielte damit sicher auf ihren psychischen Zusammenbruch im Herbst an.

Selena Gomez: Stolz auf sich selbst

Inzwischen hat sie diese schlimme Zeit jedoch überstanden und kann positiv in die Zukunft schauen: „Glaubt mir, es ist nicht einfach, aber ich bin stolz auf die Person, zu der ich mich gerade entwickle und ich freue mich auf das Jahr, das vor mir liegt“, verriet die 26-Jährige. Selenas Fans sind natürlich überglücklich über die Rückkehr ihres Stars! „Endlich hast du etwas gepostet! Du hast mir so gefehlt“, schrieb ein Fan-Girl. „Danke, dass du zurück bist!“, kommentierte ein anderer Fan und „Ich bin so happy! Ich habe seit Monaten darauf gewartet, dass du etwas postest“, schrieb ein drittes Fan-Girl. Jetzt hoffen die Fans natürlich, dass sie wieder öfter etwas von Selena hören werden!

