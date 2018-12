Endlich: Selena Gomez ist zurück

Erleichterung für die Fans: Nach monatelanger Ungewissheit über Selena Gomez‘ Zustand ist sie jetzt endlich wieder aufgetaucht.

Selena Gomez: Niemand wusste, wie es ihr geht

Die Fans von Selena Gomez machten sich seit längerem Sorgen um die süße Sängerin. Denn die 26-Jährige war seit ihrem Nervenzusammenbruch im Oktober komplett von der Bildfläche verschwunden – niemand wusste seitdem, wo sich Sel aufhält, was sie macht, oder wie es ihr geht. Jetzt können die Fans endlich aufatmen! Denn zum ersten Mal sind Bilder von ihr aufgetaucht und die zeigen vor allem eins: Selena geht es gut!

Selena Gomez beim Winterausflug

Selena Gomez selbst befindet sich seit September nach wie vor in ihrer eigens angekündigten Social-Media-Pause. Trotzdem gibt es seit wenigen Stunden mehrere Instagram-Pics von der „Taki Taki“-Sängerin, die sie zusammen mit ihrer Clique bei einem Ausflug in den Schnee zeigen! Selena strahlt übers ganze Gesicht und scheint beim Snow Tubing jede Menge Fun gehabt zu haben! Hochgeladen hat die erfreulichen Pics jedoch nicht Sel selbst, sondern ihre beste Freundin Connar Franklin, die der Sängerin auch in den letzten Monaten mit Sicherheit immer zur Seite gestanden ist. Auch Taylor Swift war gewissermaßen mit dabei, denn Sel trug einen Hoodie von deren „Reputation“-Tour bei ihrem Winterausflug!

Selena Gomez: So reagieren die Fans

Beim Anblick dieser schönen Fotos waren die Fans natürlich gleich total aus dem Häuschen. „Selena ist zurück! Selena ist ok! Vielen Dank für diese Bilder, Connar“, schrieb eine Selena-Gomez-Fanseite. „Mein Engel Selena ist endlich wieder da“, kommentierte ein Fangirl und „Es fühlt sich so gut an, zu sehen, dass sie glücklich und gesund ist. Ich kann nicht in Worte fassen, wie froh ich bin, das zu wissen!“, schrieb ein weiterer Fan. Sieht ganz so aus, als hätte sich Selena endlich von ihrem Zusammenbruch erholt. Die Chancen stehen also gut, dass die 26-Jährige voller Power ins neue Jahr starten kann!

