ER überholt Selena Gomez auf Instagram!

Selena Gomez galt lange als die unangefochtene Queen of Instagram: Niemand hatte so viele Follower wie die süße Sängerin. Sage und schreibe 144.312.745 Millionen Menschen folgen der 26-Jährigen… klar, dass ihr das so schnell niemand nachmachen konnte. Doch einer hat es jetzt tatsächlich geschafft, Selena vom Thron zu werfen!

Selena Gomez: Social-Media-Pause

Der letzte Insta-Post von Selena Gomez ist schon mehr als einen Monat alt. Zu einem Selfie, auf dem sie scheinbar überglücklich in die Kamera strahlt, schrieb die Sängerin, dass sie sich eine Social-Media-Auszeit nehmen wolle. Seitdem ist es sehr still um Sel geworden, nach einem psychischen Zusammenbruch versucht sie gerade, abseits von der Öffentlichkeit wieder zu Kräften zu kommen.

Dass Selena in letzter Zeit nichts auf ihren Kanälen postet, ändert allerdings nichts an der enormen Anzahl ihrer Follower. Trotzdem gibt es jemanden, der noch mehr Insta-Abonnenten ansammeln konnte, als die „Taki Taki“-Sängerin: Fußball-Star Cristiano Ronaldo! Ihm folgen unglaubliche 144.320.476 Menschen – das sind knapp 8000 mehr als bei Selena.

Cristiano Ronaldo: Private Einblicke

Dass Cristiano ein paar Follower hinzugewinnen konnte, ist nicht allzu überraschend, denn der 33-Jährige ist auf Social Media deutlich aktiver als seine Konkurrentin. Fast täglich lässt er seine Abonnenten auf Instagram an seinem Leben teilhaben, zeigt ihnen Schnappschüsse vom Fußballplatz und aus seinem Privatleben. Und genau das ist es, woran wohl die meisten Fans besonders interessiert sind: Was bei den Stars zu Hause so abgeht. Während Selena daraus aktuell ein großes Geheimnis macht, haben Cristianos Follower das Gefühl, immer an seinem Leben teilzuhaben. Egal, ob er mit seiner hübschen Model-Freundin Georgina Rodriguez und seinen insgesamt vier Kindern zu Hause chillt, oder er seine Muckis im Fitness stählt… seine Fans dürfen dabei sein.

Dicht auf den Fersen sind Selena und Cristiano übrigens Ariana Grande mit 132 Millionen Abonnenten, sowie Kim Kardashian West mit 120 und Sängerin Beyoncé mit über 119 Millionen Followern.

