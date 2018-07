Selena Gomez: Ist sie eine Zicke?

Selena Gomez ist ein absoluter Mega-Star, ob ihr das vielleicht zu Kopf steigt? Vor einigen Tagen wurde ein Video der Sängerin auf Social Media gepostet, das sie als totale Zicke zeigt…

Selena Gomez: Zickig und frech?

Selenas Mama Mandy Teefey postete vor ein paar Tagen ein Video ihrer Tochter, in dem die 25-Jährige ihrer Mom am Telefon ziemlich freche Antworten gibt. Es ist auch zu sehen, wie sie mit den Händen fuchtelt und genervt Augen rollt. An einem Punkt des Videos sagt Sel sogar auf eine Frage ihrer Mutter hin: „Das solltest du besser Mädchen!“ Dabei zieht sie ihre Augenbrauchen hoch und verzieht das Gesicht. Ganz schön respektlos! Ist Sel also eine Mega-Zicke?

Selena die freche, selbstständige Boss-Lady

Spaaaaß! Natürlich ist unsere Selena keine Zicke! Bei dem Video handelt es sich nämlich nur um ein super-süßes Video der Sängerin aus dem Jahr 1997. Die kleine Selena war damals gerade mal fünf Jahre alt und erzählte ihrer Mom am Telefon von ihrem Schultag. Sie berichtet von ihrem Lehrer, der ihr schon wieder sooo viele Hausaufgaben aufgegeben hat und regt sich darüber auf, dass sie das gaaanz alleine machen soll. Dann bittet Mini-Selena ihre Mom auf super lustige Art und Weise um Hilfe und sagt: „You gotta help me over here!“, was soviel heißt wie „Du musst mir hier dringend mal helfen!“. Als ihre Mom sie daraufhin sowas fragt wie, was sie im Gegenzug dafür bekommt, sagt Selena mit ernstem Gesicht und einer Hand in die Hüfte gestemmt: „Du weißt was du dafür von mir bekommst: Mein happy-face!“ Echt super lustig! Am Ende des Telefonats sagt die 5-Jährige zu ihrer Mom noch zum Abschied: „Ich liebe dich. Tschüss!“ und dabei guckt sie mit ihren dunklen Kulleraugen in die Kamera. Awww! So süß oder? Sels Mom postete das Video mit den Worten „Meine freche, selbstständige Boss-Lady“. Na wenn das mal nicht perfekt passt!

