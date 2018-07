Eine Frage, die sich nach der Verlobung von Justin Bieber und Hailey Baldwin mit Sicherheit jeder stellt, ist: Wie geht es wohl Selena Gomez damit?

Selena Gomez' Fans erfinden Hashtag für sie

Selena Gomez (25) und Justin Bieber (24)… für viele Fans haben die beiden Superstars einfach immer zusammengehört – egal, ob sie gerade wirklich zusammen oder mal wieder getrennt waren. Doch das ist mit Justins Heiratsantrag an seine neue Freundin Hailey Baldwin nun wohl endgültig Geschichte. Wie Selena Gomez mit dieser neuen Situation umgeht, ist bisher nicht bekannt – doch zumindest ihre Fans scheinen das Ganze positiv zu sehen. Sie nehmen es mit Humor und haben sogar einen eigenen Hashtag für die „Back To You“-Sängerin erfunden! Unter #SelenaIsFreeParty finden sich auf Twitter unzählige witzige Fotos und GIFs von der 25-Jährigen, die zum Ausdruck bringen sollen, wie gut es Sel doch eigentlich hat, dass die never ending Story mit Justin jetzt endlich vorbei ist. Wir haben für euch ein paar der lustigen Tweets zusammengestellt!

Sie zeigen Selena beim feiern mit ihren Girls...

Selena gut gelaunt beim chillen im Urlaub...

“Selena is probably sitting in her room crying rn”#SelenaIsFreeParty pic.twitter.com/PpR5Xu55cO — claudia (@backtoclaudia) 8. Juli 2018

Oder Selena in einem mega hotten Outfit und dem Kommentar "Das hast du verloren, Justin"

Darum sollte Selena Justins Verlobung mit Fassung tragen

Wie es Selena wirklich mit der Neuigkeit von Justins bevorstehender Hochzeit geht, wissen wir nicht. Aber auch, wenn sie das alles vielleicht nicht ganz so krass feiert wie ihre Fans, bleibt natürlich zu hoffen, dass sie es mit Fassung trägt. Vielleicht ist es ja auch wirklich besser so, denn anders hätte die süße Sängerin möglicherweise nie mit der On/Off-Beziehung abgeschlossen. Jetzt ist sie endgültig frei - und findet hoffentlich auch bald den richtigen Mann an ihrer Seite!

