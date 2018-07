Justin Bieber & Hailey Baldwin: Werden sie Eltern?

Nach der überraschenden Blitz-Verlobung von Hailey Baldwin und Justin Bieber hat sich nun erstmals der Sänger zu Wort gemeldet – mit einem krassen Liebesgeständnis an seine zukünftige Frau. Doch eine Zeile sorgt jetzt für Fragezeichen bei den Fans… erwarten die beiden etwa ein Baby?

Justin Bieber: Emotionale Worte an Hailey Baldwin

Justin Bieber (24) ist bis über beide Ohren verliebt in Hailey Baldwin (21). So sehr, dass er sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen kann – und sie deshalb zu seiner Frau machen will. Jetzt ließ der „Friends“-Sänger die ganze Welt daran teilhaben, was er für das Topmodel fühlt. „Hailey, ich bin einfach sooo sehr in alles an dir verliebt. Ich kann es kaum erwarten, mein Leben mit dir zu verbringen“, schrieb Justin zu einem gemeinsamen Foto mit der 21-Jährigen auf Instagram. „Mein Herz gehört dir ganz allein und du wirst für mich immer an erster Stelle stehen. Du bist die Liebe meines Lebens, Hailey Baldwin.“ Geht’s noch süßer?

Hailey Baldwin: Glücklichstes Mädchen der Welt

Auch Hailey Baldwin kann ihr Glück kaum fassen: "Ich weiß nicht, was ich in meinem Leben getan habe, damit ich so viel Glück verdient habe. Aber ich bin so unglaublich dankbar, dass Gott mir so eine wahnsinnig tolle Person geschenkt hat, mit der ich mein Leben verbringen darf. Keine Worte könnten jemals meine Dankbarkeit ausdrücken", schrieb das Model auf Twitter.

Not sure what I did in life to deserve such happiness but I am so utterly grateful to God for giving me such an incredible person to share my life with! No words could ever express my gratitude. ❤️ — Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 9. Juli 2018

Justin Bieber heizt Baby-Gerüchte an

Doch es gibt eine Stelle in Justin Biebers Liebesbotschaft, die jedem aufmerksamen Leser ins Auge stechen müsste: „Ich verspreche dir, unsere Familie mit Ehre und Loyalität führen…“ Nun stellt sich die Frage: Von welcher Familie spricht Justin? Meint er diese Zeile allgemein und ist auf die Familie bezogen, die er eines Tages mit Hailey gründen will… oder ist da vielleicht jetzt schon ein Mini-Bieber im Anmarsch? Das würde zumindest die plötzliche Verlobung nach nur wenigen Wochen offizieller Beziehung erklären. Ganz schön spannend… Doch spätestens in ein paar Monaten werden wir alle wissen, ob Hailey Baldwin wirklich ein Baby von dem Sänger erwartet. Denn so ein kugelrunder Babybauch lässt sich bekanntlich kaum verstecken ;)

Schon die neue BRAVO ausgecheckt? Wenn nein, ab zum Kiosk!