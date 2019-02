Selena Gomez: Endlich neue Musik

Selena Gomez: Neuer Song

Selena Gomez hat musikalische lange nichts mehr eigenes von sich hören lassen. Auf dem neuen Album ihrer guten Freundin Julia Micheals featurte sie den Song "Anxiety" (zu deutsch: Angst). Mitte Januar meldete sich Selena auf ihrem Instagram-Profil nach einer langen Social-Media-Pause zu Wort: "Das letzte Jahr war definitiv ein Jahr der Selbstreflexion, der Herausforderungen und des Wachstums. Es sind immer die Herausforderungen, die dir zeigen, wer du wirklich bist und was du überwinden kannst. Aber ich bin stolz auf die Person, die ich werde und freue mich auf das kommende Jahr". Ein Insider plauderte bereits gegenüber Sun aus, dass die "Wolves"-Interpretin die letzten Monate fleißig im Studio war. "Selena hatte wirklich Spaß dabei, letztes Mal mit ihm zu arbeiten", so die Quelle. "Die haben vor, den letzten Schliff an ihrem neuen Album im Dezember zu beenden und jetzt sorgt sie dafür, dass es ihr gut genug geht, um auf Tour zu gehen, die wahrscheinlich auch Shows Anfang 2020 in Großbritannien beinhalten wird.", verriet die Quelle. Und auch Selena Gomez selbst kündigte an, dass sie 2019 viele Projekte umsetzen wird.

Selena Gomez: Verdächtiges Foto

Die Beauty postete in ihrer Instagram-Story ein verdächtiges Foto, auf dem vier weiße Bademäntel an einer Stange hängen. Darauf sind jeweils die Namen Selena, Blanco, Balvin und Tainy zu lesen. Heißt das etwa, dass Sel einen neuen Song mit Benny Blanco, J Balvin und Tainy aufgenommen hat? Bisher hat sie sich noch nicht dazu geäußert. Wir halten euch auf dem Laufenden.

