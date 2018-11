BRAVO The Hits 2018: Dieser Star ist gleich mit zwei Songs am Start!

Leute, es ist so weit: Ab Freitag, den 16. November könnt ihr euch die BRAVO The Hits 2018 holen! Wie der Name schon sagt, findet ihr diesmal die größten Megahits des Jahres auf den beiden CDs. Mal ehrlich: Wie könnte man 2018 besser ausklingen lassen?

Musikalischer Jahresrückblick

Zum Ende des Jahres könnt ihr die vergangenen Monate dank der BRAVO The Hits 2018 jetzt nochmal revue passieren lassen. Welcher Song erinnert euch an die ersten Frühlingsgefühle dieses Jahres und mit welchem Track verbindet ihr eure coolsten Sommernächte? Besonders special: Ein Star hat es gleich mit zwei Hits auf die Playlist geschafft! Um wen es sich handelt? Wir verraten es euch: Dua Lipa ist sowohl zusammen mit Calvin Harris und "One Kiss", als auch mit BLACKPINK und "Kiss And Make Up" am Start! Wow, 2018 lief es ganz eindeutig ziemlich gut für die 23-jährige Sängerin!

Aber auch Sia und Halsey sind mit jeweils 2 Songs auf der BRAVO The Hits 2018 vertreten. Hier schon mal ein Vorgeschmack auf das, was euch erwartet:

CD 1

1 Dynoro & Gigi D'Agostino - In My Mind

2 Calvin Harris & Dua Lipa - One Kiss

3 Rudimental feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen - These Days

4 DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B - Taki Taki

5 Clean Bandit feat. Demi Lovato - Solo

6 El Profesor - Bella Ciao (HUGEL Remix)

7 Jonas Blue feat. Jack & Jack Rise

8 David Guetta & Sia - Flames

9 Marshmello & Anne-Marie - Friends

10 Jax Jones feat. Ina Wroldsen - Breathe

11 Dennis Lloyd - Nevermind

12 Loud Luxury feat. Brando - Body

13 Alle Farben, Kelvin Jones & YOUNOTUS - Only Thing We Know

14 Felix Jaehn feat. R. City & Bori - Jennie

15 The Weeknd & Kendrick Lamar - Pray For Me

16 Namika - Je ne parle pas français

17 Olexesh feat. Edin - Magisch

18 Bausa - Was Du Liebe nennst

19 Dua Lipa & BLACKPINK - Kiss And Make Up

20 Rita Ora - Anywhere

21 Ramz - Barking

22 Post Malone - Better Now

23 Zedd & Elley Duhé - Happy Now

24 Nico Santos - Rooftop

CD 2

1 Dean Lewis - Be Alright

2 benny blanco, Halsey & Khalid - Eastside

3 Marshmello & Bastille - Happier

4 Imagine Dragons - Natural

5 George Ezra - Shotgun

6 Panic! At The Disco - High Hopes

7 Maroon 5 feat. Cardi B - Girls Like You

8 Shawn Mendes - In My Blood

9 Sia - I'm Still Here

10 Ed Sheeran - Perfect

11 Rea Garvey feat. Kool Savas - Is It Love?

12 Die Fantastischen Vier feat. Clueso - Zusammen

13 Ariana Grande - No Tears Left To Cry

14 G-Eazy & Halsey - Him & I

15 Lukas Graham - Love Someone

16 Herbert Grönemeyer - Sekundenglück

17 Mark Forster - Einmal

18 Wincent Weiss - An Wunder

19 Helene Fischer - Flieger

20 Alvaro Soler La Cintura

21 Nicky Jam & J Balvin - X

22 Luis Fonsi & Demi Lovato - Échame La Culpa

23 Sean Paul & David Guetta feat. Becky G - Mad Love

Hier kannst du dir die Songs online holen!

Viel Spaß beim Anhören :)