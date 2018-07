Während ihr Ex Justin Bieber aktuell nur Schlagzeilen mit seiner Blitzverlobung mit Hailey Baldwin macht, stürzt sich Selena Gomez in neue Arbeit. Die Sängerin und Schauspielerin hat sich die Hauptrolle in einem neuen Horrorfilm geschnappt. Der Zombiefilm trägt aktuell den vorläufigen Namen "Kill The Head" – es wird allerdings auch spekuliert, dass er "The Dead Don’t Die" heißen wird. Der Dreh begann diese Woche im 300-Seelen-Dorf Fleischmanns im US-Staat New York.

Erwischt: Selena Gomez knutscht fremden Boy ab! Selena on the set of her new movie "Kill the head".These are the Sel photos on the set of the zombies film at a New York .#selanators #selenaisthequeen #selenaactress #killthehead #selenaisthebest#iloveselena #selenagomez Ein Beitrag geteilt von Selena.Gomezfanpage (@selenagomez__updates__fp) am Jul 13, 2018 um 1:50 PDT Darum geht's im Horrorfilm mit Selena Gomez Neben Selena sind auch Vanessa Hudgens' Boyfriend Austin Butler, Hollywood-Star Bill Murray oder "Star Wars"-Bösewicht Adam Driver vor der Kamera zu sehen. Gedreht wird der Zombie-Film von Jim Jarmusch. Bisher ist nicht viel bekannt über den Inhalt. Allerdings sieht es auf Paparazzi-Bildern so aus, als würden Selena und Austin ein Paar spielen, das von Zombies angegriffen wird. Bill Murray sagt dazu: “Jim Jarmusch hat ein Zombie-Skript geschrieben, das so großartig ist und einen tollen Cast hat: Rosie Perez, Daniel Craig. Wir drehen den kompletten Sommer!" Selena Gomez: Sie hat sich mit Hailey Baldwin getroffen! Schon vor einem Jahr verriet Selena auf Instagram, dass sie unbedingt mal einen Horrorfilm drehen möchte: "Ich kann es gar nicht erwarten, endlich mal sowas zu machen!" Nun wird ihr Traum wahr! Wann der Film ins Kino kommt, ist aber noch unklar. Hailey Baldwin

