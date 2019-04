Ekel-Alarm bei den Stars: Herpes-Epidemie beim Coachella

Oh no! Auf dem Coachella-Festival gab es in diesem Jahr krass viele Herpes -Fälle!

Ekel-Alarm beim Coachella-Festival: Herpes ausgebrochen

Bunt, schrill und angesagt – dafür steht das Coachella-Festival. Auch in diesem Jahr versammelten sich in der Stadt Indio nahe LA wieder die angesagtesten Stars und Influencer zum Feiern. An zwei Wochenenden präsentierten sich die Promis in ihren hippsten und heißesten Outfits.

Auf den Bühnen waren krasse Acts wie Billie Eilish und Blackpink zu sehen – und als Mega-Überraschungsact performten Ariana Grande und Justin Bieber gemeinsam. Doch dann gab es noch eine echt unschöne Überraschung: In diesem Jahr war eine Krankheit im Umlauf, die den Feiernden zu schaffen machte – und zwar Herpes!! OMG!

Coachella-Festival: Herpes geht um

Leider kein Witz: Das US-Gesundheitsportal HerpAlert soll insgesamt 1105 Herpes-Fälle gezählt haben, die alle aus dem Raum Indio, Palm Dessert und dem Coachella Valley stammen. Krass!! Was für ein Stimmungs-Killer. Schließlich ist Herpes an der Lippe nicht nur schmerzhaft und unangenehm, sondern sieht leider auch nicht toll aus.Betroffene fühlen sich eklig und unwohl (erfahre hier, was dagegen hilft). Gerade beim Coachella steht das Aussehen der Stars mega im Vordergrund, weshalb ein Bläschen auf der Lippe nicht nur beim Knutschen und Kuscheln stört, sondern auch auf den Selfies.

Fakt ist: Allein nach zwei Tagen, sprich nach dem ersten Coachella-Wochenende, soll HerpAlert rund 250 Herpes-Infizierte vermeldet haben. Das berichtet die Unterhaltungsseite TMZ. Ganz schön heftig! Wer von dem lästigen Virus betroffen ist, kann HerpAlert ein Foto zukommen lassen und die dort zuständigen Ärzte stellen ein Rezept aus. Ob die Stars nur von Lippenherpes oder auch Genitalherpes geplagt wurden, ist nicht eindeutig klar. Hier findest du alle Infos zum Genitalherpes.

Zugegeben: Ein bisschen neugierig sind wir ja schon, welche Mega-Stars von dem lästigen Virus betroffen waren?? Aber: Privatsphäre ist natürlich wichtig, besonders wenn es um die Gesundheit geht!!

Abstimmen

Folg' uns bei Spotify für die geilsten Hits:

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: