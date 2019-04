Coachella: Alle Infos zum Star-Festival

Dieses Event kennt man wohl auf der ganzen Welt: Das Coachella Valley Music And Arts Festival ! Jedes Frühjahr tummelt sich dort alles, was Rang und Namen hat. Hier erfährst du alles, was du über eines der krassesten Musik-Festivals der Welt wissen musst.

Coachella 2019: Termin

Die Stadt Indio liegt rund zwei Stunden Autofahrt entfernt von Los Angeles und verwandelt sich einmal im Jahr zu einer richtigen Pilgerstätte. Jeder, der etwas auf sich hält, ist hier an zwei Wochenenden im Jahr im sogenannten Coachella Valley anzutreffen. Denn hier findet seit 1999 jedes Jahr das Coachella statt. Egal, ob Kylie und Kendall Jenner, Gigi Hadid, Vanessa Hudgens, Cardi B, oder Hailey Bieber – sie alle gehören seit Jahren zu den Stammgästen des Festivals. Auch immer mehr deutsche Stars reisen extra für das Festival nach Amerika! Bibis Beauty Palace und ihr Mann Julienco mischten sich zum Beispiel erst 2018 unter die Feiernden. Und das nicht ohne Grund, denn hier bekommt man als Besucher so einiges geboten! Musikalisch ist hier für jeden Geschmack etwas dabei: Von Alternative-Rock, über Hip-Hop, bishin zu Electro gibt’s hier auf vielen verschiedenen Bühnen einfach alles zu hören. Dieses Jahr ist es jeweils an den Wochenenden zwischen Freitag, den 12. August und Sonntag, den 21. August so weit.

Typisch Coachella-Festival

Das Coachella ist auch bekannt für die coolen Outfits seiner Besucher: Alle kommen im Hippie-Style und überlegen oft schon Monate im Voraus, was sie anziehen könnten. H&M hat 2015 sogar damit angefangen, eine eigene Coachella-Kollektion auf den Markt zu bringen. Ebenfalls sehr cool: Recycling und Nachhaltigkeit werden auf diesem Festival großgeschrieben.

So teuer ist ein Festival-Besuch

Übernachten kann man auf dem Gelände entweder in seinem eigenen Auto, oder in einem Zelt. Wer es etwas exklusiver mag, kann auch das sogenannte Safari Camping buchen, bei dem unter anderem auch ein Frühstück in einem klimatisierten Bereich inbegriffen ist. Doch der Spaß hat einen stolzen Preis: Für einen Wochenend-Pass muss man mindestens 380 Euro hinblättern. Wer ein VIP-Ticket inklusive Safari Camping, Shuttle und Access all Areas haben will, muss bis zu 8500 Euro abdrücken. Obwohl ein Besuch auf dem Coachella also alles andere als kostengünstig ist, sind die Tickets jedes Jahr in Windeseile ausverkauft.

Coachella 2019: Line-Up

Es gibt wohl kaum einen Superstar, der noch nicht beim Coachella aufgetreten ist. Von Beyoncé, über The Weeknd bishin zu Pharrell Williams war hier gefühlt jeder schon mal am Start. Wie immer werden auch in diesem Jahr wieder viele angesagte Stars auf der Bühne stehen. Zu den Headlinern zählen 2019 Ariana Grande, Billie Eilish, Blackpink, Khalid und Zedd.

