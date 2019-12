Loredana: Bonez MC im Video zu "Mit Dir"

Gestern veröffentlichte Loredana ihren neuen Song "Mit Dir". Und zur Überraschung ihrer Fans hat Rapper Bonez MC eine Gastrolle im dazugehörigen Musikvideo! Was hat das zu bedeuten? Die letzten Wochen häuften sich die Gerüchte um einen Flirt oder gar eine Liebesbeziehung zwischen den beiden Deutsch-Rappern. Die Fans fragten sich: Was läuft da zwischen Loredana und Bonez MC? Und es geht immer weiter! Loredana und auch Bonez MC heizen die Gerüchte weiter an. In ihrer Instagram-Story schwärmt die Schweizerin jetzt von ihrem Kollegen. Sie freut sich über den Release ihrer neuen Single und bedankt sich bei den Beteiligten. Damit auch bei Bonez MC …

Loredana: "Bonez MC hat ein gutes Herz!"

In Loredanas Musikvideo zum neuen Song "Mit Dir" taucht kurz vor Ende Bonez MC auf. Loredana sagte in ihrer Instagram -Story kurz nach dem Song-Release um Mitternacht: "Danke an diesen Typen, der am Ende noch kurz mitgemacht hat." Sie lobt Bonez MC anschließend in den höchsten Tönen! Er habe "ne wunderschöne Seele, wunderschönes Herz, sehr respektvoll" und sei "ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr sehr netter Typ", findet sie. Loredana scheint ja total begeistert zu sein von RAF Camoras BFF! Und ein gemeinsames Tattoo haben Bonez MC und Loredana auch schon …

