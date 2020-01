Loredana hat neue Tattoos!

Loredana hat neue Tattoos ! Das zeigte die Rapperin ihren Fans gestern bei Instagram. Dass "King Lori" total auf Tattoos steht, wissen wir schon lange. Die Ex von Mozzik hat schon früh damit angefangen, ihren Körper zu verzieren und trägt nicht nur coole Finger-Tattoos , sondern auch Motive auf Beinen und sogar auf der Brust. Ihre neuesten Tattoos: Schriftzüge auf den äußeren Handflächen. Bisher hatte sie sich lediglich auf den Fingern tätowieren lassen und am Handgelenk. Jetzt schmücken Loredanas Hände weitere Schriftzüge! Links steht jetzt "Stop Snitchin" und "Stay Wild", auf der rechten Hand ganz fett das Wort "Baby" und "Why not". Wusstest du, dass Loredana ein gemeinsames Tattoo mit Bonez MC hat?

Das bedeuten Loredanas neue Tattoos

Loredana ließ sich den Schriftzug "Stop Snitchin" tätowieren. Als "Snitch" bezeichnet man auf der Straße eine Person, die jemand anderen verrät – vor allem, wenn es um kriminelle Machenschaften geht. Es gilt unter Verbrechern als absolutes No-Go, jemanden an die Polizei zu verraten! Und auch im Hip Hop sind "31er" (im Game nennt man so einen Verräter oder eine Petze) mega unbeliebt! Da Loredana außerdem eine echte Rebellin ist, ließ sie sich "Stay Wild" tätowieren – das bedeutet "Bleib wild". Das Wort "Baby" heißt "Schatz" und könnte auch für Loredanas Baby Hana stehen. Da die "Mit Dir"-Rapperin ihr Leben genießt und immer für Abenteuer bereit ist, steht auf ihrer Hand jetzt auch "Why not" – das heißt "Warum nicht". Wusstest du eigentlich, dass Loredana sich den Kieferknochen und die Lippen aufspritzen ließ? Hier liest du mehr dazu.

Loredana: Das sind ihre Tattoos

Schon seit ein paar Jahren hat Loredana Tattoos . Die Rapperin trägt unter anderem folgende Motive unter der Haut:

Das Jahr 1953 und die Schriftzüge "Stop Snitchin" und "Stay Wild" auf der linken Hand

auf der linken Hand Das Jahr 1985 , "Baby" und "Why Not" auf der rechten Hand, dazu Fingertattoos (Träne, Diamant, Kleeblatt, das auch Mozzik hat, die Zahl 4, Kreuz)

Ein Hirschkopf auf ihrer rechten Schulter, darunter eine Lineart-Zeichnung von weiblichen Händen und einer Augenpartie

Auf Loredanas rechtem Oberschenkel steht "Born in the 90's" , auf dem linken "Ready to die"

Auf Loredanas Schlüsselbein steht "Cash" und "Only", auf der rechten Seite hat sie noch ein feinliniges Kreuz

Hier siehst du einen Teil von Loredanas Tattoos Instagram

Loredana: Gesicht tätowiert!

Krasser Liebesbeweis: Loredanas Bruder Frank Zefi ließ sich das Gesicht seiner Schwester auf den Oberarm tätowieren! Das verriet Lori in ihrer instagram-Story und veröffentlichte gleich ein Foto des Kunstwerks. Auf der Zeichnung trägt Loredana eine "L.A."-Cap und ein Tuch um den Mund. Hier kannst du das Tattoo sehen:

Der Bruder von Loredana ließ sich das Gesicht der schönen Rapperin unter die Haut stechen Instagram

