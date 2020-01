Loredana: Neue Liebe?

Loredana und Mozzik sind seit Oktober 2019 offiziell voneinander getrennt. Was zunächst nur als Pause zwischen den Rap-Stars betitelt wurde, scheint nun der endgültige Dauerzustand zu sein! Erst vor drei Tagen veröffentlichte Loredana mit ihrer Kollegin Juju einen neuen Song mit dem Titel "Kein Wort", in dem Loredana Kommentaren von Fans zufolge ordentlich gegen ihren Ex-Mann schießt! Zeilen wie: "Wie kann man jemand so krass hassen wie ich dich? Du dachtest es wird ein Liebes-Song, ich brech' dir dein Genick" sollen demnach an ihn gerichtet sein. Oder ist zwischen den beiden ja doch alles gut und das alles sind nur Gerüchte? 🤔

Loredana: Händchen halten auf Instagram

Nach vielen gemeinsamen Instagram -Stories, Internet-Flirts und einem Auftritt von Bonez MC in Loredanas Musikvideo zu "Mit Dir" fragten sich viele sich in den letzten Wochen: Was läuft da? Doch scheinbar nichts Krasses! Denn jetzt reiste die schöne Schweizerin ohne den 187-Star nach Paris – offensichtlich mit einem anderen, derzeit unbekannten, Mann. "King Lori" macht es aber auch wirklich spannend! In ihrer Instagram-Story postet sie ein Foto von sich, auf dem sie sich an einen Mann lehnt – das Gesicht bekommen wir nicht zu sehen. In einer anderen Story, die sie schon vor wenigen Tagen postete, sah man ebenfalls eine Männer-Hand, die eng umschlungen in Loredanas lag . Mysteriös …Was geht da also wirklich? Die "Kein Wort"-Rapperin hat direkt eine Antwort an alle Neugierigen: "Glaubt nicht alles, was ihr in der Zeitung lest! Oder glaubt es doch, ist mir auch scheißegal." Hmm … 🤨

Kuschelt sich Loredana hier an ihren neuen Freund? 😍 Instagram/loredana

