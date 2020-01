"Kein Wort". Erstes Feature von Loredana und Juju

Loredana und Juju gehöhren zu den erfolgreichsten Musikerinnen im deutschen Rap-Game ! Hits wie " Mit Dir " (Loredana) und " Vermissen " (Juju ft. Henning May) gingen direkt durch die Decke! Umso cooler, dass die beiden Rap-Stars sich gleichzeitig mega gut verstehen. Im BRAVO-Talk in Sevilla/Spanien gestand Loredana sogar: "Ich hatte was mit Juju!" 🙊 Und schon im selben Interview mit den beiden konnte man vermuten, dass Juju und Loredana einen gemeinsamen Song rausbringen. Jetzt steht endlich fest, wann das Feature erscheint! 😍

Loredana und Juju: Gemeinsames Rap-Album?

Loredana postete auf Instagram das Single-Cover ihres Songs mit Juju. Das Feature heißt "Kein Wort" und kommt am 17. Januar, also nächsten Freitag, raus! Produziert wird der Track von Loris Lieblings-Produzenten Miksu und Macloud. Juju arbeitete dafür zum ersten Mal mit den Jungs zusammen! Mega – wir sind gespannt! Wer weiß, vielleicht bringen die beiden Rapperinnen ja bald sogar ein Kollabo-Album raus? Denkbar wäre es, denn Ex-SXTN-Mitglied Juju verriet uns im Interview bei der " 1 Live Krone ": "Wenn's jetzt irgendjemanden geben würde, wo das passt, würde ich auf jeden Fall ein Kollabo-Album oder sowas machen." Jaaaaa bitte 😍

Stars feiern Lori und Juju

Nicht nur die Fans freuen sich auf den gemeinsamen Song der beiden – auch Rapper-Kollegen und Instagram -Stars können es kaum erwarten, "Kein Wort" zu hören! Pietro Lombardi, Dardan, Kay One, Dagi Bee, Marvyn Macnificent und sogar Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi kommentierten Loris Beitrag und feiern damit offiziell das Dream-Team in Sachen Frauen-Power! 💪 Hier kannst du nochmal unser Interview mit den beiden sehen:

