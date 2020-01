Juju & Apache-Feature?

Nachdem Juju und Loredana einen gemeinsamen Song raushauen vermuten Fans jetzt: Auch Apache 207 macht einen Song mit der "Vermissen"-Rapperin! Weil beide Musiker gerade in Los Angeles sind, könnte es gut sein, dass sie sich dort treffen und vielleicht sogar einen Feature-Track aufnehmen! Beim Splash!-Festival letzten Sommer und auch beim Sound Clash in Stuttgart im Dezember standen beide schon auf der gleichen Bühne und lernten sich offiziell kennen. Apache postete sogar ein Foto auf Instagram, das ihn mit Juju in Stuttgart zeigt:

Juju: Neues Album!

Schon nachdem Apache das Foto mit Juju postete, forderten Fans in den Kommentaren: "Macht mal einen gemeinsamen Song!" Dieser Traum könnte sich jetzt erfüllen! Denn Juju haut macht in L.A. nicht nur Urlaub. Sattdessen hat sie eine fette Villa in Beverly Hills angemietet – klar, dass es da reichlich Inspiration für neue Songs gibt! Sie wohnt da gerade mit mehreren Deutsch-Rap-Produzenten – unter anderem Lucry, der fast alle Beats auf Apaches erstem Tape produziert hat und Produzentin Suena, die auch an Apaches Mega-Hit "Roller" beteiligt war. Außerdem mit dabei: Jujus Manager, ihr Tour-DJ und ein Fotograf. Die Crew hat sich im Haus sogar ein kleines Studio eingerichtet! Auch Apache postete jetzt ein Foto aus Los Angeles und wurde sogar mit KMN Gang-Mitglied Azet auf den Straßen L.A.s gesehen. Seeehr verdächtig … 🤔 Hast du eigentlich schon diese 10 Fakten über Apache 207 ausgecheckt?

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!