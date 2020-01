Mozzik: Disst er Loredana?

Erst letzte Woche brachte Rapper Mozzik einen neuen Song namens "Edhe ti" raus und holte sich als Feature-Gast die kosovarische Sängerin Tayna mit ins Boot. Kurz darauf wurde spekuliert, dass Tayna nach seiner Trennung von Loredana die neue Freundin von Mozzik sei! Selbst Loredana gab ein kleines Statement zu den Gerüchten um ihre Doppelgängerin ab. Jetzt kündigte Mozzik schon sein nächstes Lied an, das "Auf Wiedersehen" heißen soll. Vor allem bei diesem Titel sind sich Fans ganz sicher: Das wird ein Disstrack gegen Loredana!

Mozziks Geschenk zum Valentinstag

Mit ihrem gemeinsamen Hit "Kein Wort" brachen Loredana und Juju jetzt einen Rekord. Scheinbar soll Lori im Text gegen ihren Ex hetzen … Doch das lässt der Rapper wohl nicht mit sich machen: Mozzik, der eher für albanische Songtexte bekannt ist, schrieb gestern auf Instagram : "So meine lieben Leute, ihr wolltet einen Song komplett auf Deutsch, also bekommt ihr das auch! Wir arbeiten gerade am Musikvideo für meinen neuen Song „Auf Wiedersehen“! Der Song ist 5 MINUTEN LANG 😆" Ein Hinweis auf einen Disstrack? Möglich, denn man rechnet nunmal nicht in einer Minute mit seinem Feind ab. Aber Mozzik setzt noch einen drauf: "Erzählt all euren Freunden, dass ich am 14. Februar zum Valentinstag das größte und beste Geschenk habe!" Uff … Das klingt nach einer Ansage. Wir sind gespannt!

