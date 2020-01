Loredana & Juju brechen krassen Rekord

Loredana und Juju: Mega-Rekord!

Sie sind DAS Power-Duo schlechthin: Loredana und Juju! Die beiden Rapperinnen feiern gerade den Höhepunkt ihrer Karriere und brachen gemeinsam jetzt einen unfassbaren Streaming-Rekord. Mit ihrer gemeinsamen Single "Kein Wort", die von Loredanas Lieblings-Produzenten Miksu und Macloud produziert wurde, konnten sie schon am ersten Tag nach Release über 2,06 Millionen Streams einholen – Wahnsinn! Der Song ist damit das am häufigsten gestreamte Lied einer Künstlerin am Tag der Veröffentlichung. Ein neuer Streaming-Rekord!

Juju und Loredana im Interview

Dass Juju und Loredana gemeinsam ganz schön Welle machen, war den meisten Fans schon im Voraus klar – weshalb ihr gemeinsamer Song "Kein Wort" ganz klar ein Hit werden MUSSTE! Aber auch privat verstehen sich die beiden Musikerinnen scheinbar ziemlich gut. Im Interview bei den MTV EMAs letztes Jahr verriet Loredana sogar: "Ich hatte was mit Juju!" Wie ernst die schöne Schweizerin das meinte, bleibt dabei natürlich offen … 😜 Im BRAVO-Talk haben Juju und Loredana uns jedenfalls das Geheimnis ihrer Freundschaft verraten! Hier kannst du das Interview anschauen:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!