Loredana: Datet sie DIESEN Rapper?

Seit ihrer Trennung von Ehemann Mozzik, zu der sich auch Capital Bra äußerte, ist Loredana wieder single! Oder doch nicht? Schon seit Wochen vermuten Fans, dass die "Kein Wort"-Rapperin wieder frisch verliebt ist. Jetzt häufen sich die Hinweise auf eine Beziehung mit einem ihrer Rap-Kollegen: Loredana scheint nämlich KMN Gang-Star Zuna zu daten! Beide Künstler hielten sich scheinbar zur gleichen Zeit in London auf. Zufall? Rap-Fans sagen: "Ich glaube nicht!" Fakt ist, dass Loredana in England im Studio war, um einen neuen Song auzunehmen. Unterstützung bekam sie dabei vom Erfolgs-Produzenten Rymez, der schon mit Mega-Stars arbeitete. Auf Instagram bekommen wir sogar einen Vorgeschmack auf Loris neuen Track! Zuna kommentiert den Beitrag übrigens mit Feuer-Emojis 😏🔥

KMN-Zuna und Loredana gemeinsam im Urlaub

Fans vermuteten schon im Januar, dass Loredana nach der Trennung von Mizzik auf Instagram ihren neuen Freund zeigt. Jetzt ist es wieder passiert: Lori postete eine Instagram-Story aus London. Die Aufnahme machte Loredana im "Palm Court Restaurant" im "Kimpton Fitzroy Hotel" in London. Der Rapperin scheint ein geheimnisvoller Mann gegenüber zu sitzen, allerings sieht man nicht sein Gesicht, dafür aber seinen Arm. Und der wird von einem grün-weiß karierten Flanell-Hemd bedeckt, das genau so aussieht, wie das Oberteil, das Zuna in seiner Instagram-Story trägt! Für die Fans steht deshalb fest: Loredana und Zuna machen gemeinsam Liebes-Urlaub in England! Hier siehst du die beiden Instagram -Stories:

Links Loredanas Instagram-Story, rechts die von Zuna. Auffällig: Das Hemd und der Marmor-Tisch sehen identisch aus! Instagram

Abstimmen

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!