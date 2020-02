Laura Müller & Michael Wendler: Rapper will die Trennung!

Es scheint, als gehöre es als deutscher Rapper mittlerweile einfach dazu, einen großen Star-Crush zu haben. Ufo361 will einen Song mit seinem Schwarm Paris Hilton, Capital Bra ist verliebt in Schlager-Sängerin Helene Fischer und Fler schreibt Songs über Shirin David. Auch Finch Asozial hat sich verknallt – in ein ganz bestimmtes Girl, das gerade überall in den Schlagzeilen ist: Laura Müller! Bloß doof, dass die Influencerin leider schon an ihr "Schatzi", den Schlager-Star Michael Wendler, vergeben ist. Schon als sich Laura vor Kurzem für den Playboy nackig machte, verriet der Rapper auf Instagram , dass er auf sie steht.

Finch Asozial nutzt Wendlers Pleite aus

Michael Wendler ist scheinbar insolvent. Das nutzt Rapper Finch Asozial jetzt aus! In einem Livestream macht er dem Schlager-Star ein sehr fragwürdiges – und sicher nicht ganz ernst gemeintes – Angebot. "Ich bezahle deine Steuerschulden, dafür bekomme ich Laura Müller", fordert er vom Wendler. Bitte was? 😁 Offiziell kam bisher keine Antwort von Laura Müller oder ihrem Wendler. Doch Finch lässt nicht locker! "Dann muss er mir zumindest ein Date ermöglichen", findet er. "Ich bin der Meinung, dass ich Laura menschlich mehr bieten kann als er." Hier findest du übrigens 10 Fakten über Finch Asozial.

