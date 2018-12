Wegen diesem Girl würde UFO361 seine Rap-Karriere fortführen.

UFO361: Comeback

Nachdem UFO361 mit seinem Berlin-Konzert am 3. November offiziell sein Karriere-Ende gefeiert hat, könnte es nun zu einem Comeback kommen. Der Rapper hinterließ seine Fans in tiefer Trauer, keiner hätte geahnt, dass seine Auferstehung so schnell vonstattengeht. Denn eigentlich beendete der derzeit gehypteste Rapper Deutschlands nur seine Musik-Karriere, weil wohl einige Fans ständig herumgestänkert haben: "Mach mal wieder wie früher"

Instagram@ufo361

UFO361: Song mit Paris Hilton

Nun kündigte UFO361 nach knapp einem Monat Pause an, dass er mit der Musik nur unter einer Bedingung weitermachen wird. Seine Voraussetzung dafür lautet: "Wenn Paris Hilton ein Song mit mir macht fange ich direkt wieder an mit Musik!!! VERSPROCHEN!!!". Der Grund für diese Bedingung ist, dass die Hotelerbin dem Rapper auf Instagram folgt. Als Zeichen seiner Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber Paris entfolgte er allen Personen, sogar seiner Freundin Tiffany und folgt nur noch Paris. Wow, was Tiffany wohl davon hält.

instagram/ufo361

Paris Hilton kommentiert Foto von UFO361

Man würde meinen das die US-Schönheit ganz andere Typen auf dem Radar hat und gar nicht erst auf einen deutschen Rapper wie UFO361 kommt. Doch da wurden wir eines Besseren belehrt. Paris Hilton folgt dem Musiker nicht nur, sondern hat sogar das einzige Foto auf seiner Instagram-Seite kommentiert. Nach seiner Story postete Paris ein Feuer-Emoji und liked das Bild obendrein. Die Chancen für das Comeback des beliebten Rappers stehen also gar nicht so schlecht.

