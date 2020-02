Nach Trennung von Loredana: Capital Bra äußert sich zu Mozzik!

Mozzik: Seine erste deutsche Single

Rapper Mozzik (24) ist in seiner Heimat, dem Kosovo, ein gefeierter Star. In Deutschland wurde er vor allem durch seine Beziehung zu Loredana bekannt, mit der er krasse Feature-Songs wie "Bonnie & Clyde" oder "Romeo & Juliet" droppte. Loredana, mit der er auch ein Baby hat, ist jetzt allerdings seine Ex. Jetzt, ein paar Monate nach der Trennung, hat er seinen ersten deutschen Song veröffentlicht: "Auf Wiedersehen". Ein Disstrack von Mozzik gegen Loredana? Der Song bekam jedenfalls schon nach wenigen Tagen über vier Millionen YouTube-Klicks.

Mozzik disst Loredana

"Du glaubst kein Wort, doch ich glaube an Karma" singt Mozzik im ersten Part und disst damit seine Noch-Ehefrau und Lebenspartnerin Loredana. Die hatte nämlich kurz zuvor gemeinsam mit Juju den Song "Kein Wort" veröffentlicht, in dem sie gegen den Rap-Star schießt. Ihre Fans ahnten schnell, die Zeile "Es gibt keine zweite Chance, ich glaub' dir kein Wort" nur an ihn gerichtet sein kann! Dass die beiden Rap-Stars nicht im Guten auseinander gegangen sind, ist kein Geheimnis. Schon kurz nach der Trennung von Mozzik zeigte Loredana ihren geheimnisvollen neuen Freund. Seitdem gibt es immer wieder Streit zwischen den beiden, der vor allem in ihren Songs ausgetragen wird.

Capital Bra äußert sich zur Trennung von Loredana

Auch an Deutschlands derzeit wohl erfolgreichstem Rapper Capital Bra ist der Track nicht vorbei gegangen. Er feiert den Song und lobt Mozzik, der eigentlich kein Deutsch spricht, für den deutschen Text. Gleichzeitig stellt er aber auch klar, dass er sich auf keine Seite stellen und sich nirgendwo einmischen will. Ganz schön loyal von Capi – so viel Support unter Rappern finden wir mega! 💯 Was King Lori wohl sagt?

