Loredana bricht Rekorde

Das Warten hat ein Ende: Am 10. März beginnt die große „King Lori“ Tour von Sängerin Loredana. Sie hat es in den letzten Jahren unter wenigen Frauen in der deutschen Rapszene bis ganz an die Spitze geschafft. Zuletzt brach die Senkrechtstaterin Loredana zusammen mit Rap-Kollegin Juju krasse Redkorde. Ihr gemeinsamer Hit „Kein Wort“ ist bisher der meistgestreamte Song von weiblichen Künstlern am Release-Tag. In den letzten Monaten sorgte die Blondine aber auch aufgrund ihrer Trennung von Ehemann Mozzik für ordentlich Trouble. Obwohl sie nach eigenen Angaben das Thema aus der Öffentlichkeit raushalten wollte, gab es immer Gerüchte um mögliche Diss-Tracks und einen neuen Freund an Loredanas Seite.

Diese Newcomerin begleitet Loredana auf der Tour

Auf Instagram gibt die „Kein Wort“-Interpretin jetzt endlich bekannt, wer sie auf der Tour als Support-Act begleiten darf. An ihrer Seite wird Rapperin Céline performen. Das veröffentlicht Loredana jetzt ganz offiziell in ihrer Instagram-Story: „Endlich! Ich habe jemand für den Support! Und ich bin ein Riesen Fan von Céline, ich schwöre sie wird auseinandernehmen“, freut sie sich. Die 24-Jährige ist die neue Super-Newcomerin am Rap-Himmel. Mit ihrem ersten Song „Was machst du da“ gibt sie schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was die Fans auf der Tour so erwartet. Auch Rapper Bonez MC wird auf die Nachwuchskünstlerin aufmerksam und supportet sie sogar via Instagram. „Wow“ schreibt er unter den Song, den er auf Insta teilt und verlinkt darauf ihren Account. Mega!

