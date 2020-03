Loredana und Zuna: Schon lange gibt es Gerüchte

Seit der Trennung von Ehemann Mozzik brodelte die Gerüchteküche um die Schweizer Rapperin wie verrückt. Zuerst gab es Anzeichen, dass sie was mit 187-Star Bonez MC am Laufen hat, der in einem ihrer Musikvideos zu sehen war. Dann wurde sie mit Rapper Zuna in London gesichtet und Fans fragten sich: Ist Loredana hier im Urlaub mit ihrem neuen Freund?! In ihrem neuen Song „Angst“ klärte Loredana dann endlich ihren Beziehungsstatus auf: Lori ist weiterhin Single, das bestätigte nämlich auch Zuna selbst, kurz zuvor auf Instagram. In seinem Statement schrieb der 26-Jährige: "Wir arbeiten gerade im Business zusammen und verstehen uns. Ob sich da irgendwann etwas entwickelt keine Ahnung aber aktuell hängen wir zusammen ab und machen Mukke. Sie ist gerade alleinerziehende Mutter also habt bisschen Respekt davor. Auf mich könnt ihr ruhig drauf springen. Außerdem habe ich auch kein Problem mit Mozzik um das hier mal klarzustellen."

Loredana und Zuna chillen zusammen in Quarantäne

Wegen des Corona-Virus musste King Lori zuerst nicht nur ihre ganze Tour absagen, sondern es erwischte auch sie selbst ganz plötzlich. Trotz Husten, Fieber und Lungenschmerzen wurde Loredana der Corona-Test trotzdem verweigert. Inzwischen geht es der 24-Jährigen aber schon wieder besser. Zwar gibt es in der Schweiz aktuell keine Ausgangssperre, jedoch sind auch hier Treffen von mehr als 5 Personen verboten. Loredana chillt deshalb derzeit zuhause in der Schweiz – aber nicht allein. Auch Zuna ist mit von der Partie. Gestern Abend starteten die beiden einen Live-Stream auf Loredanas TikTok Profil und verkündeten große Neuigkeiten!

Loredana und Zuna: Sie tun es!

„Wir machen einen Song zusammen!“, kündigten Lori und Zuna in ihrem Live-Stream an. Und ihre Fans müssen sich auch gar nicht mehr so lang gedulden, denn die Rapperin verriet auch gleich: „Wir hauen den Song diesen Donnerstag raus!“ In nur 5 Tagen wollen die beiden also ihr erstes gemeinsames Feature rausbringen und gleich morgen wollen sie beginnen: „Mixen, Mastern, Video-Dreh. Video können wir ja nur Zuhause drehen. Seid ihr dabei?“, fragte Loredana in die Kamera und ihre Fans antworteten mit einem deutlichen „JAAAA!“ in den Kommentaren. Wir sind jetzt schon gespannt, was Lori und Zuna da gemeinsam auf die Beine stellen.

