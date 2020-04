Loredana arbeitet an neuer Musik

Letztes Jahr hat Loredana ihr erstes Album "King Lori" mit Hits wie "Eiskalt", "Genick" und "Jetzt rufst du an" veröffentlicht. Fans feiern die Tracks der Rapperin so sehr, dass sie es kaum erwarten können, neue Musik von der Künstlerin zu hören. Besonders gefeiert wurde der gemeinsame Song von Juju und Loredana. Auf das Feature der beiden Rap-Queens hat wirklich jeder gewartet. Loredanas letzter Track mit Zuna "Du bist mein" wurde am 27. März veröffentlicht und hat viele euphorisch gemacht. Doch auch die Schweizerin hat die letzten Wochen in Quarantäne verbracht und die freie Zeit mit ihrer Tochter Hana genossen. Jetzt gibt es jedoch erste Neuigkeiten zu einem neuen Album …

Neues Album? Loredana wieder im Studio!

Guess who's back? Loredana ist wieder in ihrem Studio in Berlin, um an neuer Musik zu arbeiten. Instagram/@loredana

Denn nachdem Loredana wegen der Corona-Krise eine kleine Zwangspause einlegen musste, ist sie wieder zurück! In ihrer Instagram-Story postete die Künstlerin ein Bild aus dem Studio und schrieb dazu: "Loredana back in Berlin …" Sieht ganz so aus, als würde die Rapperin wieder an neuer Musik arbeiten, da ist ein neues Album sicher nicht weit. Gute Neuigkeiten: Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Loredana und Mero nach "Kein Plan" zum zweiten Mal einen gemeinsamen Song rausbringen werden. Vielleicht auf der neuen Platte? Bisher gibt es noch keinen offiziellen Termin oder ein Statement. Wir werden euch hier jedoch weiterhin auf dem Laufenden halten und mit News zu Loris zweitem Album versorgen.

