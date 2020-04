Loredana & Mero machen es zum zweiten Mal

Loredana und Mero: Gemeinsamer Song

Um die freie Zeit zu überbrücken, lassen sich auch die Stars immer wieder etwas Neues einfallen. So hat Miley Cyrus eine eigene Talkshow auf Instagram ins Leben gerufen. Auch Mero möchte seinen Fans in dieser harten Zeit nicht im Stich lassen und sie weiterhin unterhalten. Gemeinsam startete er deshalb gleich mit zwei weiteren Künstlern einen gemeinsamen Live-Stream. Mit am Start: Loredana und Zuna. Ganz nebenbei erwähnten Lori dann auch noch, dass ganz sicher ein weiterer gemeinsamer Song mit Mero am Start gehen wird. 😍

Loredana: "Wir machen safe noch einen Song!"

Whaat? Wie geil wäre das denn! Nachdem ihr erster gemeinsamer Song „Kein Plan“ bereits extrem durch die Decke ging und sich direkt den 1. Platz in den deutschen Charts sicherte, wird safe auch ihr zweites gemeinsames Projekt uns nicht enttäuschen! Dass Loredana gerne andere Rapper unterstützt ist kein Geheimnis. Dabei hält sie besonders viel von Newcomer Mero. Das wird auch in ihrem Live-Video deutlich: „Wir machen Safe noch einen Song, Safe, versprochen! Wir sind ja cool miteinander, wir sind eigentlich die allerbesten Freunde! Ich mag diesen Jungen so sehr, wirklich“, so die "Jetzt rufst du an"-Sängerin.

Loredana und Mero: Infos zum neuen Lied

Wann ihr neuer Song an den Start gehen wird, ist leider noch nicht bekannt. Aktuell gönnt sich Lori aufgrund der Corona-Krise eine kleine Pause. Anschließend wird sie sich dann mit neuer Energie und vielleicht auch dem gemeinsamen Song zurückmelden? 🤓 Wir sind gespannt! Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die beste Freude.

