Positiv bleiben mit Miley Cyrus

Nachdem es bereits von Shawn Mendes und Camila Cabello einen süßen Liebes-Stream aus der Quarantäne gab, hat Miley Cyrus eine Talkshow auf Instagram ins Leben gerufen. „Bright Minded: Live with Miley“, heißt das neue Format der Sängerin. Jeden Tag, Montag bis Freitag, quatscht Miley Cyrus via Videochat mit verschiedenen Gästen, über ein bestimmtes Thema. Zu Gast waren schon Alicia Keys, Millie Bobby Brown, Dua Lipa und viele weitere. Absolutes Highlight: Ellen DeGeneres, die Talkshow-Masterin schlechthin, ernannte Miley offiziell zum Talkshow-Host und war auch selbst bei einer Folge dabei. In ihrer Show schminkte sich Miley Cyrus sogar schon mit Hailey Bieber und machte Produzent Mark Ronson live Musik. Ihr Ziel: Aus der schwierigen Zeit, in der wir uns gerade alle befinden, das Beste rausholen. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall! Alle Folgen von Miley's Show findet ihr auf ihrem Instagram-Account 😉

Abrocken mit Yungblud

Nachdem auch Sänger Yungblud seine Tournee wegen des Corona-Virus verschieben musste, beschloss der britische Rocker, seinen Fans wenigstens online eine Show zu bieten. „The Yungblud Show“ besteht zum einen Teil aus einem Live-Konzert und zum anderen aus einer Talkshow. Nach der Musik-Session, spielte er mit Bella Thorne und Machine Gun Kelly Trinkspiele und machte mit dem Singer und Songwriter Oliver Tree Pancakes. Die Show ist übrigens nach wie vor auf YouTube verfügbar. Ob es eine Fortsetzung gibt? Dazu hat sich Yungblud bis jetzt noch nicht geäußert. Wir würden es auf jeden Fall feiern 🎉

Meditieren mit Lizzo

Auch Lizzo will mit ihren Fans via Instagram in Kontakt bleiben und ihnen Kraft und Mut geben, aber auf eine etwas andere Art. So lädt sie online nicht verschiedene Gäste ein, sondern hat sich ein etwas anderes Format überlegt. Jedes Video startet mit einer kleinen Flöten-Session by Lizzo herself. Im Grunde sind es aber Meditationsvideos, in denen die „Good as Hell“-Interpretin ihren Followern verschiedene Mantras und Entspannungsübungen zeigt, die man live mit ihr gemeinsam durchgehen kann. Lizzos Ziel: Die Coronazeiten für Selfcare nutzen!

Stars treffen mit BRAVO

Und auch wir haben uns ein ganz besonderes neues Format für euch überlegt! Jeden Tag gehen wir nämlich mit einem Star auf Instagram live. Zu Gast waren bis jetzt schon die TikToker Leoobalys und Dalia und auch Nico Santos hatten wir schon auf dem Bildschirm. Das Beste daran: BRAVOlive ist für euch und deshalb könnt ihr uns vorher fleißig Fragen stellen, die die unsere Gäste direkt im Live-Stream beantworten! Dranbleiben lohnt sich, es warten noch jede Menge coole Stars auf euch. Auf unserem Instagram Account @bravomagazin bleibt ihr immer up to date!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

