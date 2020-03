Corona: Shawn Mendes & Camila Cabello zusammen in Quarantäne

Shawmila (Shawn + Camila) is back und spätestens jetzt das süßeste Paar aller Zeiten. Kürzlich haben Fans noch spekuliert, ob sich Shawn Mendes und Camila Cabello getrennt haben. Ihr neuster Live-Stream beweist eindeutig das Gegenteil. Die beiden verbringen gerade scheinbar ihre Quarantäne-Zeit zusammen. Für dieses Update hat Shawn Mendes sogar eine Social-Media-Pause unterbrochen, die er vor einiger Zeit bestätigt hat. Den Live-Stream haben sie für die Aktion "#TogetherAtHome" vom Festival-Veranstalter "Global Citizen" gestartet, der virtuelle Konzerte ins Leben gerufen hat, um etwas Gutes in Zeiten des Coronavirus zu tun.

Shawn Mendes & Camila Cabello: Verliebt im Live-Stream

Um in Zeiten der Corona-Krise für Lichtblicke zu sorgen, gibt es viele, coole Hashtag-Ideen auf Instagram. An einer davon haben sich Shawn Mendes und Camila Cabello beteiligt und zusammen in einem Garten ein paar Songs gesungen. Wo genau die beiden sind, haben sie nicht verraten, aber eine Sache ist klar: Wir sind jetzt schon neidisch auf die Nachbarn, die das live mitbekommen haben! Gesungen haben sie Songs wie "Kiss Me" von Ed Sheeran, "Lost In Japan" von Shawn, "Havana" von Camila und natürlich auch ihren gemeinsamen Song "Seniorita". Außerdem beantworten sie in dem Live-Stream sogar ein paar Fragen. Unter anderem hat Camila verraten, dass sie bereits ein paar Songs von Shawns neuer Musik gehört hat und sie "magisch" sind – das klingt doch vielversprechend! 😍

