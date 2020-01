Camila Cabello und Shawn Mendes immer noch verliebt!

Auch wenn einige Fans von der ständigen Turteilei von Shawn Mendes und Camila Cabello schon etwas genervt sind, muss man an der Stelle einfach mal zugeben, sie sind auch mega süß zusammen. Die beiden sind privat und beruflich einfach auf einer Wellenlänge und Shawn Mendes und Camila Cabello sind bereits seit ihrer ersten Zusammenarbeit ineinander verknallt! Ihr letzter gemeinsamer Song "Señorita" war ein riesen Erfolg und war unglaubliche 61 Wochen in den Charts vertreten! Die Freude war natürlich groß, als die beiden Lovebirds gehört haben, dass sie mit "Señorita" bei den diesjährigen Grammys nominiert sind! 😍

Camila Cabello und Shawn Mendes: Ziehen die beiden blank?

Shawn Mendes und Camila Cabello sind in der Kategorie "Best Pop Duo/Group" nominiert. Und Camila hat in einem Radio-Interview etwas sehr interessantes zur Grammy-Nominierung erzählt: „Wenn Shawn und ich den Grammy in der Kategorie "Best Pop Duo/Group" gewinnen, machen wir es wie Twenty One Pilots und gehen in Unterwäsche auf die Bühne. Das ist ein Versprechen“, so die Sängerin. „Nein, natürlich mache ich nur Spaß“, schob sie dann aber noch schnell hinterher. 😆 Aber wer weiß, die beiden sind ja immer für eine Überraschung gut …

