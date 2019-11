Shawn Mendes & Camila Cabello: Partner-Tattoos

Shawn Mendes & Camilla Cabello ließen sich nach Date-Night tätowieren

Eigentlich wollten #Shawmila ihre Beziehung immer privat halten. Doch schon im September posteten Camilla Cabello und Shawn Mendes ein Knutsch-Video. Damit wollten sie allen, die ihre Beziehung damals immer noch für fake hielten, ein für alle Mal beweisen, dass sie tatsächlich zusammen sind. Seitdem genießen sie ihr Couple-Glück in vollen Zügen und lassen ihre Fans hin und wieder daran teilhaben. Jetzt wagten Camila und Shawn den nächsten Schritt. Nach einer romantischen Date-Night in Los Angeles entschieden sich die beiden spontan dazu, einen Stopp bei einem Tätowierer einzulegen. Dabei ließ sich nicht nur der Sänger tätowieren, sondern auch Freundin Camila traute sich und ließ sich ihr erstes Tattoo stechen.

Fans von Camila Cabello sind verwundert

Für Shawn Mendes, der vor Kurzem verriet, wie er Camila Cebello rumgekriegt hat, sind Tattoos nichts neues. Er hat schon mehrere Motive auf seiner Haut verewigen lassen. Darunter einen kleinen süßen Elefanten, den er sich gemeinsam mit seiner Mum hat stechen lassen. Doch Fans von Cabello sind verwundert. Denn erst vor Kurzem erklärte die Sängerin in einem Interview mit dem New Yorker Radiosender KTU 103.5 FM, dass für sie momentan kein Tattoo infrage käme. "Ich glaube nicht, denn ich habe das Gefühl, verschiedene Phasen in meinem Leben durchzumachen, und für mich muss sich immer alles verändern … Ich wandle mich gern. Ich mag es nicht einmal, die gleichen Kleidungsstücke zu tragen, oder dasselbe Armband. Wenn ich von einer Phase zu nächsten übergehe, ist das immer sehr drastisch." Nun entschied sie sich jedoch um. Gemeinsam mit Boyfriend Mendes ging es zu einem New Yorker Tätowierer. Dort angekommen ließen sie sich jedoch keine Matching-Tattoos stechen, sondern jeder sein eigenes. Die Amerikanerin entschied sich dabei für ein Zitat aus "Shakespeare in Love". Seit dem ziert "It´s a mystery", die Innenseite ihres kleinen rechten Finger. Shawn Mendes ließ sich den Anfangsbuchstaben seiner jüngeren Schwester Aaliyah stechen. Eine gemeinsame Aktion, die sie sicherlich noch weiter zusammenschweißt.

