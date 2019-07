Shawn Mendes & Camila Cabello: Daten sie sich?

Daten sich Shawn Mendes und Camila Cabello?

Shawn Mendes und Camila Cabello wirbeln aktuell die Fangemeinde auf! Zuerst veröffentlichten sie den lang ersehnten zweiten, gemeinsamen Song mit einem unfassbar heißen Musikvideo und jetzt gibt es erste Dating-Gerüchte. Denn Camila & Shawn werden in letzter Zeit immer wieder händchenhaltend gesichtet! Alle fragen sich: Sind die beiden nun ein Paar? Bei dem Fan Q & A vor dem Konzert des "In My Blood"-Sängers fragte ein mutiger Fan: "Datest du Camila Cabello?" – und Shawn schüttelte nur den Kopf. Also doch nicht? Die Fans sind gespalten. Viele glauben, dass die beiden einfach nur super privat sind und die Beziehung nicht in die Öffentlichkeit drängen wollen. Andere glauben, dass sie einfach nur gute Freunde sind. Es gibt jedoch auch Leute, die vermuten, dass die Bilder inszeniert sind, um den gemeinsamen Song zu bewerben. Was auch immer es ist, Shawn und Camila sind beides super ehrliche Musiker und wir sind uns sicher, dass die beiden früher oder später Klartext mit ihrer Community sprechen werden. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann ein ganz offizielles Statement der beiden kommt.

During a Q&A in LA, a fan asked @ShawnMendes if he was dating @Camila_Cabello. Mendes shook his head no. pic.twitter.com/Canynk3MvJ — Pop Crave (@PopCrave) 7. Juli 2019

Shawn Mendes: Würde er einen Fan Daten?

Nachdem Shawn Mendes auf die Frage zu Camila Cabello mit Nein antwortet, hat das Mädchen noch eine weitere Frage und will wissen, ob Shawn stattdessen mit ihr ausgehen würde! Shawn Mendes antwortet darauf ziemlich ehrlich: "Das ist der beste Übergang, um nach einen Date zu fragen, den ich je mitbekommen habe", lacht Shawn, "aber nein, weil ich dich ja gar nicht kenne. Man muss mich zuerst kennenlernen." Autsch, das war sicher etwas enttäuschend. ABER probs für den Mut diese Frage zu stellen. Das sollten wir uns für unseren nächsten Crush auch mal vornehmen! Wir sind sehr gespannt, wie sich die Sachen zwischen Camila und Shawn entwickeln. Eins ist klar, ein süßes Paar würden die beiden schon abgeben …

