Shawn Mendes und Camila Cabello beim Händchenhalten gesichtet!

Camila Cabello & Shawn Mendes: Mehr als nur Freunde?

Fans shippen die beiden Pop-Stars Camila Cabello und Shawn Mendes schon seit ihrem ersten gemeinsamen Song „I know what you did last summer“. Doch bis heute behaupten die beiden steif und fest, dass zwischen ihnen nie etwas gelaufen sei! Fans trauen den Braten allerdings nicht. Vor allem seit der Veröffentlichung ihres neuesten Hits „Señorita“, sind die Fans der beiden Musiker nicht mehr zu stoppen. Sie wünschen sich einfach sooo sehr, dass Camila und Shawn zusammenkommen! Sie wären aber auch echt ein cutes Paar … Oder?

Camila Cabello & Shawn Mendes: Sie verbrachten den 4. Juli zusammen

Nicht nur der neue gemeinsame Song „Señorita“ von Camila Cabello und Shawn Mendes ist mega flirty, sondern erst recht das Musikvideo! Darin knutschen die beiden Stars sogar – heiß! Aktuell brodelt die Gerüchteküche deshalb wieder auf. Und jetzt auch noch das: Am vierten Juli erwischten Paparazzi die beiden beim Händchenhalten! WHATTT? Liegen die Fans also doch richtig? Angeblich sollen die „Senorita“- Stars am Mittwoch zusammen durch West-Hollywood spaziert sein. Also doch mehr, als nur Freunde?

Shawn Mendes: Verliebt in Camila Cabello?

Shawn Mendes und Camila Cabello chillten nicht nur zusammen in West-Hollywood, sie verbrachten außerdem den gesamten Tag miteinander – und das muss schon was heißen! Denn in Amerika ist der vierte Juli der Feiertag für die Unabhängigkeit und das wird traditionell wahnsinnig gefeiert. Camila und Shawn wurden an dem Tag in der Instagram-Story eines Freundes beim Turteln erwischt! Fans spotteten die beiden auf den Posts, während sie zusammen kuschelnd am Pool lagen. Für Fans ist DAS der endgültige Beweis dafür, dass es zwischen Camila Cabello und Shawn Mendes auf mehr als nur Freundschaft gibt! Glaubst du, dass nach fünf Jahren Freundschaft vielleicht auf einmal mehr zwischen den beiden läuft?

