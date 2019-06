Shawn Mendes: Hier knutscht er mit Camila Cabello

Shawn & Camila in love?

Diese beiden machen uns echt fertig! Bereits seit Jahren wird gemunkelt, dass zwischen Shawn Mendes und Camila Cabello etwas geht … Alles begann mit dem Release vom gemeinsamen Song „I Know What You Did Last Summer“ 2015. Seitdem shippen Fans #Shawmila und hoffen, dass die beiden ein Paar werden. Immer wieder sah es auch tatsächlich danach aus! Erst schrieb Shawn einen Liebessong, indem er verriet, dass er heimlich in ein Mädchen verliebt ist *hust Camila *hust , dann machte die hübsche Brünette Shawni auch noch ein Liebeserklärung. Doch angeblich waren die beiden immer nur Freunde … 😉

Neuer Song von Shawn und Camila!

Vor einigen Tagen ließen Shawn und Camila dann mal wieder Fan-Herzen höherschlagen, als sie einen heißen Teaser für das Musikvideo zu ihrem neuen Song „Señorita“ veröffentlichten! Vor wenigen Stunden kamen dann endlich das langersehnte Duett mit dem passenden Musikvideo raus (was by the way schon 3 Millionen Aufrufe hat) und wir können nur sagen: O.M.G. Shawn und Camila turteln darin nämlich wild miteinander rum, tanzen, kuscheln und knutschen! Es gibt sogar eine hotte Bettszene, in der sich Shawni für Camila auszieht … aber guck es dir einfach selber an 😍🔥

Abstimmen

Folg uns auf Spotify:

Das könnte dich auch interessieren: