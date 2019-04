Camila Cabello wird Disney-Prinzessin

Camila Cabello: Gemeinsame Sache mit James Corden

Bislang kennen wir Camila Cabello als eine der erfolgreichsten Sängerinnen Amerikas. Jetzt will die 22-Jährige auch als Schauspielerin ihr Talent beweisen. Und das gleich mit einer echten Traumrolle! Denn US-amerikanischen Medien zufolge wird die „Havana“-Interpretin in einer moderneren Version des Märchens die süße „Cinderella“ aka "Aschenputtel" verkörpern! Camila selbst postete vor wenigen Stunden ein Bild der Disney-Prinzessin in ihrer Insta-Story, es scheint also wirklich zu stimmen!

Instagram/Camila Cabello

Doch es wird noch besser: Mit am Start sein soll auch der britische Komiker James Corden (40), den ihr sicher alle durch die super witzige Rubrik „Carpool Karaoke“ in seiner „Late Late Show“ kennt. Der soll nicht nur die Idee für den Film gehabt haben, sondern auch der Produzent sein.

Und was liegt näher, als dass Camila Cabello nicht nur die Hauptrolle übernimmt, sondern sich auch um die Musik zum Film kümmert? Auch, wenn bislang noch nichts Näheres zu dem Projekt bekannt ist, klingt das doch bisher schon alles ganz schön vielversprechend!

