“Harry Potter”: Camila Cabello in Hogwarts!

Für Camila Cabello ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Genau wie Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger durfte die Sängerin sich nun auch einmal fühlen wie ein echter Zauberlehrling!

Spielt Camila Cabello jetzt bei “Harry Potter“ mit?

Klingt ganz so, als hätte Camila Cabello (21) eine Rolle im nächsten „Harry Potter“-Film neben Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (29) ergattert! Das wäre eine echte Sensation, doch diese Hoffnung müssen wir leider zerstören. Die „Havana“-Sängerin durfte zwar vor einigen Tagen tatsächlich in die Welt von „Harry Potter“ eintauchen… Allerdings nur als Touri! Im englischen Oxford ging sie nämlich auf Sightseeing-Tour und besuchte im Zuge dessen auch das Christ Church College. Eigentlich ist es eine ganz normale Bildungseinrichtung, doch eine Sache macht das College zu etwas ganz Besonderem: Es ist der Ort, an dem viele Szenen der „Harry Potter“-Filme gedreht wurden!

Camila Cabello als Zauberschülerin

Besonders begeistert war Camila Cabello von dem prachtvollen Speisesaal in der ersten Etage des Christ Church Colleges. Die festlich gedeckten Tische werden hier tatsächlich für spezielle Anlässe genutzt und dienten auch bei den „Harry Potter“-Dreharbeiten als Vorbild für den Speisesaal in Hogwarts. An den Holzwänden hängen Portraits ehemaliger Studenten und Professoren… darunter auch der britische Schriftsteller Lewis Carroll, der später einmal „Alice im Wunderland“ schreiben sollte! Jetzt, rund 180 Jahre später, hüpfte niemand Geringeres durch die Hallen des Colleges als Camila Cabello! Und die konnte ihr Glück offenbar kaum fassen: „50 Points for Gryffindor!“, rief die 1,57 m große Sängerin und fühlte sich dabei wie eine waschechte Hogwarts-Bewohnerin. Verständlich… bei der Location würde es wohl niemandem anders gehen als der Sängerin.

