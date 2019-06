Camila Cabello & Shawn Mendes: Süßer Dank zum 5-jährigen Jubiläum

Shawn & Camila „Señorita“

Gerade erst veröffentlichten Shawn Mendes und Camila Cabello ihren neuen Song „Señorita“ zusammen. In dem passenden Musikvideo dazu ging es heiß her … Shawn und Camila knutschten darin sogar miteinander! Kein Wunder also, dass das Video zu dem Hit nach nur 3 Tagen bereits 66 Millionen Aufrufe auf YouTube hat. Die beiden sind aber auch einfach zu süß zusammen! 😍

Süßer Dank von Camila an Shawn

In einem süßen Post bedankte sich Camila jetzt bei der ganzen Crew für die tolle Arbeit an dem „Señorita“-Musikvideo, aber vor allem natürlich bei Shawni. Sie schreibt: „Du bist jetzt seit 5 Jahren in meinem Leben und es ist die Hölle, zusammen aufzuwachsen. Danke, dass du immer für mich da bist und hinter mir stehst und dass du während der Aufnahmen lustige Sachen gesagt hast, sodass es unmöglich war, nicht zu lachen. Jeder hier auf Instagram, der dich liebt, würde dich nur noch mehr lieben, wenn er dich wirklich kennen würde.“ Wenn das nicht mal das cuteste Dankeschön an einen Freund ever ist! Wir lieben #Shawmila einfach zusammen … ❤️

