Shawn Mendes: Neuer Song mit Camila Cabello?

Shawn Mendes & Camila Cabello: Kommt bald ein neuer Song?

Die #MendesArmy dreht schon wieder völlig durch, denn es wird gemunkelt, dass bald ein neuer Song von Shawn Mendes und Camila Cabello erscheinen wird. Die beiden haben zuletzt 2015 an ihrem gemeinsamen Hit "I Know What You Did Last Summer" zusammengearbeitet. Eigentlich hatte Shawn erst letztes Jahr verraten, dass er aktuell an keinem Projekt mit Camila Cabello arbeite. Doch jetzt spekulieren Fans erneut, ob es einen zweiten Track geben könnte, denn die beiden Musiker wurden in einem Café zusammen in LA gesichtet! Twitter ist natürlich sofort explodiert und Fans spekulieren wie wild, ob es nun endlich eine musikalische Reunion der beiden Pop-Künstler geben wird. Bisher ist noch nichts offizielles bekannt. Shawn Mendes hat erst kürzlich seinen Track "If I Can't Have You" rausgebracht und Camila Cabello gestern erst ihre brandneue Single "Find U Again" ft. Mark Ronson veröffentlicht.

Shawn & Camila: Musik-Buddys

Shawn Mendes und Camila Cabello verbindet eine sehr lange Freundschaft. Im Jahr 2014 haben sich Shawn und Camila zum ersten Mal auf Austin Mahones Tour kennengelernt. Dort waren sie beide noch als Support-Act von Austin auf der Bühne und Camila war noch Teil der Girl-Band Fifth Harmony. 2015 folgte auch schon ihr gemeinsamer Song "I Know What You Did Last Summer". Seit dem wünschen sich Fans immer wieder einen zweiten Song der Besties. Lange Zeit wurde sogar vermutet, dass Shawn und Camila ineinander verliebt sind. Doch diese Gerüchte sind schon länger abgeklungen. In einem exklusiven Interview mit BRAVO hat Camila nämlich verraten: „Ich gebe zu, ich war damals schon in ihn verknallt – für zwei Sekunden! Ich meine, ich liebe Shawn, aber wir beide sind uns mittlerweile zu nah und wissen zu viel übereinander. So ist es unmöglich, uns zu daten." Die beiden sind eben einfach nur gute Freunde und das ist unbezahlbar! Über einen neuen Song würden sich trotzem alle freuen … 🙊

