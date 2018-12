Shawn Mendes: Arbeitet er an einem Song mit Camila Cabello?

Seit Wochen kursieren Gerüchte, dass Shawn Mendes und Camila Cabello an neuer Musik arbeiten – ist da etwas dran?

Update 05.12.2018

Shawn Mendes & Camila Cabello: Jam-Session

Nachdem nun ständig Gerüchte aufploppen, dass Shawn und Camila nun endlich einen neuen Song zusammen aufnehmen, könnte es diesmal wirklich der Wahrheit entsprechen. Auf seinem Instagram-Account hat der Sänger ein Bild von sich und Camila gepostet. Die Beiden sitzen auf dem Boden, sie hält eine Gitarre und er sieht ihr bewundernd dabei sie. Sieht fast so als als arbeiten Shawn und Camila an etwas ganz Großem. Wir freuen uns schon auf den neuen Song.

Shawn Mendes & Camila Cabello: Fans hoffen auf neuen Song

Shawn Mendes und Camila Cabello sind richtig gute Freunde. Lange wurde sogar gemunkelt, der "In My Blood" Sänger wäre heimlich in Camila verliebt. Doch das waren scheinbar nur Gerüchte. Fakt ist jedoch, dass die beiden Künstler nicht nur Freunde, sondern auch große Fans voneinander sind. Als Shawn sein Album "Shawn Mendes: The Album" veröffentlichte, machte sie ihm sogar eine kleine Liebeserklärung. Aktuell verbringt der süße Sänger seine Zeit in Nashville, Tennessee, um für sein Cross-Over Special mit der "Zac Brown Band" zu proben. Gezeigt wird das ganze am 24. Oktober im amerikanischen Fernsehen. Aber auch Camila Cabello wurde in letzter Zeit häufig von Fans in Nashville entdeckt. Ein reiner Zufall? Oder arbeiten die zwei etwa wieder an gemeinsamer Musik? Fans sehnen sich schon lange nach einem zweiten Teil von "I Know What You Did Last Summer" und versinken in Theorien …

Camila Cabello is also currently in Nashville for no apparent reason. Shawn collab part two??? pic.twitter.com/wShhoOqODq — sm updates (@DailyMendesLife) 9. September 2018

Shawn Mendes: Statement zu Song mit Camila Cabello

Leider müssen wir alle, die sich jetzt kurz Hoffnungen gemacht haben, enttäuschen. Denn in einem Interview mit dem Radiosender "Capital FM" hat Shawn Mendes verraten, dass dieses Gerücht nicht stimmt. "Es tut mir leid, dass ich die Herzen so vieler Menschen brechen muss", gesteht Shawn, "Aber es ist nicht wahr, es tut mir so leid." Sieht ganz so aus, als müssten wir uns noch ein bisschen gedulden, bis die beiden wieder zusammen singen. Zumindest weiß er jetzt, dass Fans sich wieder einen gemeinsamen Song wünschen würden, vielleicht nimmt er sich diesen Wunsch ja zu Herzen?

Für alle, die jetzt super traurig sind, haben wir ein Feature zum Ablenken: Denn der deutsche Star-DJ Zedd hat nämlich eine neue Version zu "Lost In Japan" von Shawn Mendes veröffentlicht – die solltet ihr auf keinen Fall verpassen! Hier könnt ihr euch das coole Lyric-Video dazu anschauen:

