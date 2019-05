5 Jahre Shawn Mendes: Checke hier seine Musikvideos

Shawn Mendes: Sein erstes Musikvideo erschien vor 5 Jahren!

Shawn Mendes ist einer der erfolgreichsten Pop-Künstler unserer Zeit. Seine Musikvideos begeistern Millionen von Menschen, seine Tour ist in beinahe jeder Stadt ausverkauft, er gewinnt Preise und knackt mit seinen Songs sämtliche Rekorde. Mal ganz abgesehen davon ist ER aktuell der größte Teenie-Schwarm weltweit. Vor genau fünf Jahren veröffentlichte Shawn Mendes sein erstes offizielles Musikvideo. Beim Song "Oh Cecilia (breaking my heart)" war er noch als Feature von The Vamps zu sehen! Ab diesem Moment ging alles ganz schnell, wir haben hier die Highlights seiner Karriere in Musikvideos …

"Something Big": Die erste Single von Shawn Mendes

Als hätte es Shawn Mendes damals schon geahnt, sang der Sänger in seiner ersten offiziellen Single "Something Big" folgende Zeilen: "Etwas Großes wird passieren, ich spüre es" – und er hatte recht. Dieser Song sollte nämlich nicht seine letzte eigene Single sein. Was folgt, ist eine Erfolgskarriere, die sich der junge Shawn zu der Zeit wohl noch nicht erträumt hat.

Shawns erster Mega-Hit "Stitches"

Seinen ganz großen, internationalen Durchbruch hatte Shawn Mendes dann mit dem Ohrwurm "Stitches". Der Songs wurde von allen Radios weltweit gespielt und eröffnete Shawn den Weg zum größten Pop-Künstler unserer Zeit.

"Treat You Better": Shawns erfolgreichstes Musikvideo

Das erfolgreichste Musikvideo von Shawn Mendes ist jedoch "Treat You Better". Stolze 1,7 Milliarden Aufrufe hat das Musikvideo zu der Hitsingle bereits. "Stitches" hat im Vergleich dazu "nur" 1,1 Milliarden Aufrufe.

"In My Blood": Eine neue Ära beginnt

"In My Blood" war der erste Song eines neuen Zeitalters. Erwachsener, ehrlicher und experimenteller zeigt sich Shawn auf seinem gleichnamigen Album "Shawn Mendes – The Album". Mit "Youth", "Nervous" und "Lost In Japan" sind gleich mehrere Radio-Singles auf dem Album vertreten.

"If I Can't Have You": Shawns neuste Single

Ganz überraschend droppte Shawn Mendes dann vor einigen Wochen wieder eine neue Single "If I Can't Have You". Ein poppiger Gute-Laune-Song, der schon wieder extrem erfolgreich ist. Eins ist klar: Shawn Mendes ist aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Wir sind sehr gespannt mit welchen Tracks und der Kanadier in Zukunft beglücken wird!

Das könnte dich auch interessieren: