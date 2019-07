Shawn mendes & Camila Cabello: Schrei-Therapie

Shawn Mendes & Camila Cabello schwören auf die Schrei-Therapie

Shawn Mendes und Camila Cabello verbindet eine super süße Freundschaft. Fans können gar nicht genug von den beiden bekommen und haben den beiden sogar einen süßen Kosenamen gegeben – Shamila. Viele vermuten sogar, dass Shawn und Camila heimlich ineinander verliebt sind! Alle, die sich das wünschen, müssen wir leider enttäuschen. Sie sind wirklich nur Freunde, das betonen sie in Interviews immer wieder! Seit die beiden ihren gemeinsamen Song "Seniorita" hochgeladen haben, sind sie wieder extrem aktiv auf Instagram! Nach dem ziemlich heißen Musikvideo veröffentlichen die beiden Sänger gerade extrem viele Backstage-Videos von den Dreharbeiten. In einem Video lässt der "Stiches"-Sänger Camila sogar fallen! Ihr neustes Video toppt dabei alles, denn Shawn und Camila schreien sich die ganze Zeit an! Camila Cabello postete das Video auf ihrem Instagram-Account und schrieb dazu: "So werde ich in Zukunft immer mit meinen Gefühlen klarkommen. Ich hoffe, dass alles klappt @shawnmendes". Shawn hat das gleiche Video auf Instagram gepostet und schrieb dazu: "Schrei-Therapie @camilacabello". Tja, so kann man eben auch mit überschüssigen Emotionen umgehen. 🤷🏻‍♀️

Shawn Mendes & Camila Cabello: Happy über Feedback von Fans

Der neue Song von Shawn Mendes und Camila Cabello ist ein voller Erfolg. Die Fans feiern "Seniorita" total und erstellen fleißig Memes von ihren Lieblingsszenen. Jetzt hat sich Camila auf Instagram für den Support bedankt. "Wollte mich nur mal bei euch bedanken, dass ihr Señorita so supportet", schreibt die "Havana"-Sängerin, "Es ist total lustig eure Reaktionen zu sehen (wir schicken uns die besten Memes hin und her lmao). Aber ernsthaft: Danke für den Support und dass ihr den Song so fleißig hört. love love love you ❤️". Jap, ihr habt richtig gelesen. Shawn und Camila schicken sich gegenseitg eure Fan-Edits zu!!! Na, wenn das kein Grund ist kreativ zu werden. Wer weiß, vielleicht ist euer Meme sogar mal dabei. 🙊

Das könnte dich auch interessieren: