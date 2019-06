Video: Shawn Mendes lässt Camila Cabello fallen!

In diesem Video lässt Shawn Mendes Camila Cabello fallen!

Shawn Mendes und Camila Cabello haben am Freitag endlich ihren zweiten gemeinsamen Song "Señorita" veröffentlicht. Und Fans sind deswegen völlig aus dem Häuschen. Der Track kommt so gut an, dass die beiden Sänger sogar einen Rekord gebrochen haben. "Señorita" ist nämlich offiziell das größte Single-Debüt eines männlich-weiblichen Duetts – Glückwunsch! Doch jetzt ist ein Video aufgetaucht, indem Shawn Camila fallen lässt. Aber keine Sorge, es ist nichts passiert und die beiden nehmen es mit ziemlich viel Humor. Die "Havana"-Sängerin veröffentlichte das Video gestern nämlich selbst auf ihrem Instagram-Kanal und schrieb dazu: "Erinnerst du dich noch daran, wie du mich fallen gelassen hast @shawnmendes? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂" Im Video sieht man Shawn und Camila bei den Proben für ihr Musikvideo zu "Señorita". Schaut es euch unbedingt an, es ist urkomisch!

Shawn Mendes: Reaktion auf Camila Cabellos Sturz

Kurz nachdem Camila Cabello gefallen ist, meldet sich auch Shawn Mendes im Video zu Wort: "Man kann nicht einfach Camila Cabello fallen lassen, das geht nicht. Ich werde es nie wieder tun, es ist für mich vorbei" – sooooo süß! Aber keine Sorge Shawn, wir sind uns sicher, dass dir niemand diesen kleinen Fail übelnehmen wird. Immerhin ist er ihr auch gleich zur Hilfe geeilt, aber Camila hat sich vor Lachen erst nur auf dem Boden gerollt. Die beiden haben wirklich eine zuckersüße Freundschaft und erst vor kurzem ihr 5-jähriges Jubiläum dazu gefeiert. Ihr wollt noch mehr "Behind-the-Scenes"-Ausschnitte aus dem "Señorita"-Video sehen? Auf YouTube gibt es bereits Teil 1 der Aufnahmen. Mittlerweile hat sich Shawn auch auf Twitter zu diesem Vorfall gemeldet und auf einen Tweet von einem Fan reagiert, in dem er schreibt: "Ich hatte EINEN JOB!" Tja, niemand ist perfekt, auch nicht ein Shawn Mendes …

I had ONE JOB!!!!! https://t.co/lr7MykRw3S — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 24. Juni 2019

