Shawn Mendes & Camila Cabello: So heiß knutschten sie auf seinem Geburtstag

Camila Cabello zu Shawn Mendes: "Ich liebe dich"

Am 8. August wurde der Sänger 21 Jahre alt und ist damit in den USA endlich volljährig. Das musste natürlich groß gefeiert werden. Sowohl mit seiner Family, als auch mit seinen Friends auf einer fetten Birthday-Party. Nicht fehlen durfte dabei seine vermeintliche Freundin und Sängerin Camila Cabello, die auch direkt ein Liebesgeständnis an ihren Liebsten, Shawn Mendes, postete. Auf Instagram teilte sie dafür ein süßes Pic und schrieb dazu: "Happy Birthday für diesen magischen Menschen, ich liebe dich!!!!❤️❤️❤️❤️". Awwww, wenn das mal nicht schon fast eine öffentliche Bestätigung ihrer Beziehung ist. Bisher haben sich Shawn Mendes und Camila Cabello zu den Gerüchten ja immer noch nicht geäußert, bwohl sie seit Wochen beim Flirten und Knutschen erwischt werden.💋

Auf seiner Party: Shawn Mendes küsst Camila Cabello vor allen

So langsam scheinen die beiden ihre Liebe wirklich überhaupt nicht mehr geheimhalten zu wollen. Erst schlenderten Shawn Mendes und Camila Cabello an seinem Geburtstag nämlich Händchen haltend durch New York, um dann wohl mit seiner Family essen zu gehen. Muss also schon sehr ernst sein, wenn er die schöne Latina sogar dorthin mitnimmt. Anschließend feierten die beiden, wie es sich für einen 21. gehört, eine richtig fette Party. Und von der kursiert gerade ein süßes Video im Netz, auf dem Shawn Mendes seine Camila zu sich zieht und die beiden sich mega romantisch vor allen Gästen küssen. Ein besseres Geburtstagsgeschenk hätte sich der Sänger kaum wünschen können! Und obendrauf wurde ihr gemeinsamer Mega-Song "Señorita" auch noch zum Sommer-Hit des Jahres in Deutschland und einigen anderen Ländern wie Portugal oder den Niederlanden gekürt. Läuft bei den beiden!🎉

