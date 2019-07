Camila Cabello: Ist das ein Liebesgeständnis an Shawn Mendes?

Camila Cabello postete heute dieses Zitat über Beziehungen

Die Pop-Stars Camila Cabello und Shawn Mendes wären das süßeste Promi Couple seit langem! Momentan sieht es für "Shawmila"-Fans gar nicht so schlecht aus... Obwohl beide die Beziehungsgerüchte abstreiten, sieht man die Turteltauben ständig am flirten. Weshalb alle denken, dass Shawn Mendes und Camila Cabello sich daten. Die schöne Sängerin postete auf ihrem Instagram Account ein Zitat, welches erklärt, dass man immer zu dem, was man gut kennt, zurückkommen kann. Sofort fingen Fans an zu spekulieren, ob dieses Zitat sich nicht auf Shawn Mendes bezieht. Sie schrieb: "Du wirst dich von Zeit zu Zeit verlieren. Komm zurück. Komm zurück zu dem, was dein Herz kennt. Egal wie lange du weg warst, komm zurück." Das Zitat erinnert sehr an die langjährige Freundschaft die Camila Cabelo und Shawn Mendes führen. In der Freundschaft haben Camila Cabello sowie Shawn Mendes andere Leute gedated und kommen nun zueinander zurück. Zumindest vermuten das ihre Follower und sehen in dem Post eine versteckte Liebeserklärung. Wusstest du, dass Camila Cabello Shawn Mendes schonmal eine Liebeserklärung gemacht hat? Wir fänden die beiden als musikalisches Power-Couple total cool.

