Camila Cabello und Shawn Mendes posten Knutsch-Video!💏

Camila Cabello möchte nicht über Liebe zu Shawn Mendes sprechen

Erst vor ein paar Tagen hat Camila Cabello endlich einmal etwas über ihre Beziehung mit Shawn Mendes gesagt. Und zwar, dass es ihr extrem wichtig ist, die so privat wie möglich zu halten, um sie damit zu schützen. Völlig verständlich, schließlich stürzen sich die Paparrazzi ja jetzt schon extrem auf die beiden, immer wenn sie irgendwo auftreten oder ein Date haben. Dass Camila Cabello das nicht noch steigern will, ist irgendwie klar. Und auch Shawn Mendes erklärte in einer Fragerunde mit seinen Fans, dass er gerne darüber mit ihnen sprechen würde, aber es aus Rücksicht auf seine Partnerin nicht tut. Mit diesem Wissen verwundert es ihre Fans sicher noch mehr, was die zwei Künstler da jetzt auf Instagram gepostet haben. Ein Video, in dem sie sich gegenseitig total abknutschen. What?!

Deswegen knutschen Shawn Mendes und Camila Cabello auf Instagram

Obwohl Camila Cabello und Shawn Mendes schon des Öfteren beim Küssen erwischt wurden, war das meistens wahrscheinlich nicht ganz so freiwillig. Nun haben sie sich scheinbar entschieden ihre Liebe doch etwas öffentlicher zu zeigen und posteten dazu gleich mal ein Video. Denn wie sie darin erklären, haben sie einige Online-Kommentare über die Art, wie sie sich küssen ziemlich "getroffen". "Wir haben auf Twitter und Co. gesehen, dass ihr findet, dass wir uns komisch küssen, wie Fische.", sagt der 21-Jährige darin, woraufhin die Latina antwortet: "Das hat echt unsere Gefühle verletzt". Deshalb wollten die beiden ihren Fans nun zeigen, wie sie sich wirklich küssen. Aber statt eines romantischen Kusses, folgt darauf wildes Geknutsche und gegenseitiges Ablecken. Ganz ernst meinen Shawn Mendes und Camila Cabello den Clip natürlich nicht. Trotzdem wollen sie damit wohl allen, die ihre Beziehung immer noch für fake halten, ein für alle Mal beweisen, dass sie tatsächlich zusammen sind. Und sieht man sich die Kommentare an, feiern die meisten diese Aktion ziemlich.😂

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!