Im Juli 2014 lernten sich Camila Cabello und Shawn Mendes kennen, denn die beiden spielten im Vorprogramm von Sänger Austin Mahone. Damals war die "Havana"-Sängerin noch Mitglied in der Girl-Group Fifth Harmony und Shawn startete gerade als Solo-Künstler durch. Im BRAVO-Talk erklärt Camila Ende 2017 über diese Zeit: "Wir waren beide noch am Anfang unserer Karriere (…) Als ich ihn sah, fand ich ihn echt süß. Er war so groß, aber ich dachte, er wäre viel jünger als ich. Als wir uns unterhalten haben, war er total sweet. Wir haben uns sofort gut verstanden. Ich bin froh, ihn kennengelernt zu haben – und das sich daraus so eine gute Freundschaft entwickelt hat!" Nach Liebe hörte sich das also erst mal nicht an …