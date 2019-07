Ufo361 disst Shawn Mendes 😳🤛

Ufo361: Neidisch auf Shawn Mendes

Schaut man sich ihre aktuelle Frisur an, könnten sie Brüder sein – doch Ufo361 hat scheinbar ein Problem mit Shawn Mendes! Obwohl Ufo doch gerade so glücklich ist, wie noch nie … Trotzdem wetterte der "WAVE"-Star jetzt auf Instagram gegen den neuen Boyfriend von Camila Cabello. Der Grund: Ufo will den "Senorita"-Star vom Spotify-Thron stoßen! Mit seiner neuesten Single "Nummer" feat. RAF Camora will Ufo jetzt nämlich auf der eins der aktuellen Single-Charts landen. Doch momentan teilen sich den Platz Shawn Mendes und seine Freundin Camila Cabello! Jetzt greift Ufo an …

Ufo361 macht Shawn Mendes eine Ansage

In seiner Instagram-Story teilte Ufo361 vor zwei Tagen nämlich ein Foto von sich selbst – zufällig trägt er da auch die gleiche Frisur, wie wir sie von Shawn Mendes kennen! Zufall? Wer weiß … Ufo361 attackiert Shawn Mendes jedenfalls öffentlich mit den Worten: "Verpiss you!" LOL – er macht auf dem Foto ein ziemlich wütendes Gesicht und markiert den Weltstar sogar auf dem Story-Post. Ob Shawn das wohl gesehen hat? Bisher gab es jedenfalls keine Antwort von ihm. Dafür teilte Ufos Feature-Kollege RAF Camora den Post auch in seiner Story und fügte lachende Emojis hinzu. Mal sehen, ob es Ufo361 und RAF mit ihrem Hit "Nummer" tatsächlich schaffen, Camila und Shawn in der nächsten Woche von Platz 1 zu stoßen! Hier siehst du Ufo361's Message an Shawn Mendes:

Ufo361 befiehlt Shawn Mendes, sich zu verpissen! Instagram

